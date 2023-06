‘Deixamos pauta política no Congresso para o núcleo político’, afirma Simone Tebet

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/06/2023 - 12:13 Compartilhe

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, negou nesta segunda-feira, 12, que esteja auxiliando na articulação política do governo de Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso. De acordo com ela, sua atuação tem sido restrita às pautas econômicas e a agendas prioritárias para ela e o governo.

“Deixamos a pauta política para o núcleo político do governo”, afirmou ela ao deixar a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável (CDESS) realizada nesta segunda-feira na sede da Febraban, em São Paulo.

A articulação do governo Lula no Congresso tem sido criticada por líderes do Legislativo, e o Planalto tem sofrido derrotas em especial nas votações de medidas provisórias (MPs), com mudanças nos textos originais ou a votação muito próxima à data de vencimento, o que reduz o espaço para negociação. A MP que tratava da reestruturação dos ministérios, assinada logo no início do governo, é um exemplo.

Simone Tebet disse nesta segunda-feira que tem auxiliado a equipe econômica nas discussões de pautas econômicas no Congresso, como o novo arcabouço fiscal ou a reforma tributária. Ela, que foi senadora até o ano passado, afirmou que tem participado das discussões de agendas como a da paridade de salários entre homens e mulheres, uma de suas bandeiras que também foram encampadas pelo presidente.

Arcabouço fiscal

A ministra do Planejamento e Orçamento também disse que se reunirá com o Senado Federal na próxima quinta-feira (15) para tratar de temas relativos ao arcabouço fiscal. Ela demonstrou otimismo a respeito das conversas, afirmando conhecer bem o Senado e acrescentando que a Casa tem muita responsabilidade e preocupação com as contas públicas.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias