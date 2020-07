Deiveson tem atuação avassaladora, finaliza e conquista cinturão do UFC O paraense não deu chances para o americano Joseph Benavidez na luta principal do UFC Fight Night 172 e se tornou o primeiro brasileiro campeão da categoria até 56kg

Com uma performance avassaladora, Deiveson Figueiredo finalizou Joseph Benavidez no primeiro round com um mata-leão e conquistou o cinturão dos moscas, na luta principal do UFC Fight Night 172, em Abu Dhabi (EAU), na “Ilha da Luta”. O paraense não deu chances para o americano e se tornou o primeiro brasileiro campeão da categoria até 56kg. O Brasil volta a ter um campeão nas divisões masculinas após três anos – desde José Aldo em 2017. No co-main event, pelo peso-médio, o norueguês Jack Hermansson finalizou Kelvin Gastelum e pediu para enfrentar o vencedor de Robert Whittaker e Darren Till, que lutam na próxima semana, também nos Emirados Árabes Unidos.

No card principal, Ariane Lipski enfrentou a também brasileira Luana Dread e finalizou a oponente com uma chave de joelho. Os outros representantes do Brasil no card não tiveram resultados positivos. Alexandre Pantoja foi superado por Askar Askarov, Davi Ramos perdeu para o armênio Arman Tsarukyan e, na luta de abertura do evento, Carlos Boi começou bem, mas saiu derrotado pelo moldavo Sergey Spivak.

Avassalador, Deiveson finaliza leva cinturão



Deiveson Figueiredo começou o combate testando os chutes no adversário. Na sequência, acelerou o ritmo do ataque e conquistou o primeiro knockdown. Joseph Benavidez sentiu e o brasileiro tentou encaixar o estrangulamento. O round seguiu nesta tônica, com o brasileiro avassalador. Ao todo, foram três knockdowns e quatro tentativas de finalização – na última, “Joe Jitsu” não resistiu e, literalmente, apagou. O árbitro Marc Goddard precisou interromper o confronto e decretar a vitória e o título do paraense.

Na primeira luta entre os dois, em fevereiro deste ano, quando o brasileiro não bateu o peso e ficou inelegível para o título, “Daico” nocauteou, mas não pode levar o cinturão. Após a luta, em entrevista ainda ao UFC, Deiveson, visivelmente emocionado, disse que pretende manter o título por muito tempo. Benavidez, por sua vez, perde pela quarta vez uma disputa de título na categoria dos moscas do UFC.

Jack Hermansson e Fiziev se destacam



Após uma rápida troca de golpes em pé, Jack Hermansson derrubou Kelvin Gastelum, que girou no ar e caiu por cima. No chão, o americano até tentou finalizar, mas o nórdico saiu da posição, pegou o pé do oponente e encaixou uma chave de calcanhar ainda no primeiro round do co-main event. O norueguês reencontra o caminho das vitórias na divisão até 84kg após perder para Jared Cannonier em setembro de 2019. Já o americano conhece o terceiro resultado negativo seguido na categoria dos médios.

Em confronto agitado, válido pela categoria dos leves, Rafael Fiziev derrotou Marc Diakiese por decisão unânime dos jurados após disputa de três rounds. O lutador do Quirguistão alcança a segunda vitória no UFC, enquanto o inglês tem a sequência de dois triunfos interrompidas dentro da companhia.

Lipski finaliza Luana com chave de joelho



No confronto entre brasileiras, Ariane Lipski aproveitou o momento do chute de Luana Dread para conectar um golpe na linha de cintura. Notando que a paulista sentiu o ataque, a curitibana ficou por cima no solo, defendeu uma chave de panturrilha e aplicou uma plástica chave de joelho para finalizar a compatriota. A “Rainha da Violência”, que começou com duas derrotas no UFC, segue sua recuperação e engata a segunda vitória consecutiva no peso-mosca. Já Luana conhece o primeiro revés no Ultimate.

Russo domina e derrota Alexandre Pantoja



Em sua primeira ação na luta, Alexandre Pantoja aplicou a guilhotina, mas Askar Askarov soube defender e, em seguida, tentou pegar o braço do oponente – que voltou a escapar. O russo se estabilizou, controlou a posição e aplicou alguns golpes. Mas, no minuto final, o brasileiro pegou as costas e esteve perto de finalizar.

Para o segundo assalto, a luta foi se desenvolvendo em pé. O russo aplicava bons golpes de encontro no brasileiro e passou a buscar a luta agarrada, travando o adversário. Pantoja defendeu algumas tentativas de queda e terminou mais um round perto da finalização. Para o último assalto, o fluminense chegou a conquistar um knockdown, mas Askarov se recuperou e foi administrando o embate, ao colocar os golpes mais efetivos. Por decisão unânime, “Bullet” venceu o primeiro combate no UFC – após empate na estreia. Já Pantoja, que estava de stand-by para a disputa de título do card, volta a ser derrotado na companhia.

Tsarukyan supera Davi com grande atuação



Nos dois primeiros rounds, o confronto foi bastante agitado. Arman Tsarukyan se movimentou com intensidade, manteve a distância e alternou entre jab-direto e low kicks. Davi Ramos tentava caçar o armênio no octógono e entrava no raio de ação para colocar os golpes. Quando a luta foi para o chão, o brasileiro buscou a finalização, mas o adversário soube se defender das investidas no grappling.

Para o último round, o combate seguiu da mesma maneira, com Tsarukyan controlando e ditando o ritmo do confronto – e aplicando os golpes mais contundentes. Já o carioca, mais desgastado fisicamente, não conseguia colocar a luta para baixo. Após os três rounds, o armênio venceu por decisão unânime e chegou ao segundo triunfo seguido na franquia. Já Davi Ramos registra a segunda derrota seguida no peso-leve.

Carlos Boi começa bem, mas é derrotado



Estreante, Carlos Boi se comportou como se já lutasse no UFC há algum tempo. O lutador brasileiro fez um promissor round inicial, controlou o centro do cage, usou fintas e trabalhou combinações de jab-direto, além de golpes na linha de cintura. Já Sergey Spivak, por ter uma envergadura maior, manteve a distância e respondeu no contra-ataque. O panorama do segundo round seguiu o mesmo, no entanto, em duas oportunidades, o moldavo tentou usar a luta agarrada, mas o baiano defendeu as investidas do rival.

No último round, Spivak surpreendeu e rapidamente derrubou o brasileiro. Em seguida, passou os cinco minutos trabalhando golpes, sem uma resposta de Carlos Boi. No fim, por decisão majoritária, o europeu ficou com a vitória e se recupera na companhia. Já o baiano conhece o primeiro revés no MMA.

Destaques do card preliminar

Fechando o card preliminar na “Ilha da Luta”, Roman Dolidze derrotou Khadis Ibragimov por nocaute técnico ainda no round inicial. O lutador da Geórgia, que estreia com vitória no UFC, aplicou um chute alto, mas foi o joelho que pegou em cheio no rosto do oponente. Já russo não sabe o que é vencer no Ultimate e pode ser desligado. Após três rounds, Grant Dawson derrotou Nad Narimani por decisão unânime. O combate foi em peso-casado (até 68kg) e o americano, oriundo do Contender Series, chega a importante marca de quatro vitórias dentro do UFC, enquanto o inglês registra o segundo revés seguido.

Mostrando qualidade no Jiu-Jitsu, o espanhol Joel Alvarez finalizou Joe Duffy com uma guilhotina ainda no primeiro round. “El Fenomeno” chega a marca de duas vitórias em três aparições no peso-leve do UFC. Já o irlandês fica em situação delicada na organização, com três derrotas consecutivas. Brett Johns derrotou Montel Jackson por decisão unânime após 15 minutos de combate. O galês engata a segunda vitória no peso-galo, enquanto o americano tem uma série de três vitórias interrompidas. Com alto nível na luta agarrada, Amir Albazi finalizou Malcolm Gordon com um triângulo no primeiro round. “The Prince” estreia com vitória na organização, enquanto o canadense começa a jornada dentro do Ultimate com revés.

CONFIRA OS RESULTADOS:

UFC Fight Night 172

Ilha de Yas, em Abu Dhabi (EAU)

Sábado, 18 de julho de 2020

Card principal

Deiveson Figueiredo finalizou Joseph Benavidez com um mata-leão no 1R

Jack Hermansson finalizou Kelvin Gastelum com uma chave de calcanhar no 1R

Rafael Fiziev derrotou Marc Diakiese por decisão unânime dos jurados

Ariane Lipski finalizou Luana Dread com uma chave de joelho no 1R

Askar Askarov derrotou Alexandre Pantoja por decisão unânime dos jurados



Card preliminar

Roman Dolidze derrotou Khadis Ibragimov por nocaute técnico no 1R

Grant Dawson derrotou Nad Narimani por decisão unânime dos jurados

Joel Alvarez finalizou Joe Duffy com uma guilhotina no 1R

Brett Johns derrotou Montel Jackson por decisão unânime dos jurados

Amir Albazi finalizou Malcolm Gordon com um triângulo no 1R

Arman Tsarukyan derrotou Davi Ramos por decisão unânime dos jurados

Sergey Spivak derrotou Carlos Boi por decisão majoritária dos jurados

