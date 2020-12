Deiveson Figueiredo e Brandon Moreno faturam mais de R$ 250 mil por ‘Luta da Noite’ no UFC 256

O Ultimate não teve “vida fácil” para premiar os destaques do UFC 256, realizado no último sábado (12), em Las Vegas (EUA). Em um card de altíssimo nível do início ao fim, o bônus de “Luta da Noite” ficou para a batalha entre Deiveson Figueiredo e Brandon Moreno, que após cinco rounds de muita ação, terminou em empate majoritário, fazendo com que o brasileiro mantenha o cinturão peso-mosca em sua posse. Dessa forma, os dois lutadores faturaram o prêmio de 50 mil dólares (cerca de 253 mil reais na cotação atual).

Em relação às “Performances da Noite”, destaques para Kevin Holland e Rafael Fiziev, “algozes” de brasileiros no card, que assim como Deiveson e Moreno, receberam o bônus de US$ 50 mil. No main card, o peso-médio Holland não deu qualquer chance a Ronaldo Jacaré e, mesmo por baixo, nocauteou o brasileiro de maneira brutal ainda no primeiro round, chegando à sua quinta vitória consecutiva na organização.

Rafael Fiziev foi outro a sair com o triunfo no assalto inicial. Diante de Renato Moicano, o peso-leve quirguistanês foi preciso na luta em pé e nocauteou o brasiliense. A interrupção do árbitro central foi questionada e criticada, mas isso não apaga a boa atuação de Fiziev, que emplacou seu terceiro triunfo em sequência no Ultimate.

RESULTADOS COMPLETOS:

UFC 256

UFC Apex, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 12 de dezembro de 2020

Card principal

Deiveson Figueiredo x Brandon Moreno terminou em empate majoritário

Charles do Bronx derrotou Tony Ferguson por decisão unânime dos jurados

Mackenzie Dern derrotou Virna Jandiroba por decisão unânime dos jurados

Kevin Holland derrotou Ronaldo Jacaré por nocaute técnico no 1R

Ciryl Gané derrotou Junior Cigano por nocaute técnico no 2R

Card preliminar

Cub Swanson derrotou Daniel Pineda por nocaute no 2R

Rafael Fiziev derrotou Renato Moicano por nocaute técnico no 1R

Gavin Tucker derrotou Billy Quarantillo por decisão unânime dos jurados

Tecia Torres derrotou Sam Hughes por nocaute técnico (interrupção médica) no 1R

Chase Hooper finalizou Peter Barrett com uma chave de calcanhar no 3R

E MAIS:

E MAIS:

Veja também