Deive Leonardo leva tour ‘A Resposta’ de volta ao Rio de Janeiro

Depois de uma estreia bem sucedida de “A Resposta” em São Paulo, em julho do ano passado e após percorrer 19 estados, 33 cidades, além de 3 continentes, 10 países e 17 cidades, Deive Leonardo retorna ao Rio de Janeiro, no dia 15/7 para a última temporada do evangelista a todos estes palcos.

Como uma mensagem inspiradora e de fé, Deive busca responder as maiores inquietações do ser humano e levar o conforto necessário para os momentos de dificuldade pelos quais passamos. Além disso, convida o público a viver uma nova experiência com Deus. Com uma produção extraordinária, o espetáculo conduz o público a uma experiência única e emocionante, do começo até os últimos minutos.

Os números nas redes sociais concretizam o sucesso de Deive com o público. No Instagram, são mais de 14 milhões de seguidores. Em seu canal no YouTube, o número de inscritos ultrapassa a marca dos 8 milhões, gerando um engajamento de quase meio bilhão de visualizações.

Além disso, é escritor dos livros: “O Deus que me faz chorar”; “Ser Diferente #Partiu”; “O amor mais louco da história”; “Coragem para recomeçar”; “Final da Tempestade”, “Devocional alegria do amanhecer”, todos best seller. Vale destacar seu último lançamento, “Colocando a vida em ordem”, que bateu recorde de vendas e teve mais de 55 mil exemplares vendidos em apenas 24 horas.

Apesar de ter nascido em um lar cristão, somente aos 19 anos, após um encontro especial com Deus, passou a se dedicar a ser um agente de transformação na vida das pessoas. Formado em Direito, chegou a trabalhar como vendedor e bancário, mas, sentiu que não era aquilo que o fazia feliz. Membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Joinville, Santa Catariana, Deive é casado com Paula Martins e pai dos pequenos João Leonardo, Noah Leonardo e Serena.

Serviço: Tour A Resposta

Data – 15/7

Horário – 20h

Endereço – Jeunesse Arena, Rio de Janeiro

Ingressos – no site

