Deive Leonardo ganha espaço inédito para falar sobre Jesus na Netflix

Alvo de mais de 15 milhões de seguidores no Instagram e de 9 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, Deive Leonardo corrobora a condição de fenômeno ao inaugurar no catálogo da Netflix o primeiro espaço para conteúdo de evangelização na plataforma. A turnê “A Resposta”, que tem lotado estádios e ginásios Brasil afora, além de muitas casas em outros países, entrará em cena no menu do maior serviço de streaming do mundo a partir do dia 29 de novembro.

A edição é fruto da gravação de duas apresentações de Deive no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, além de imagens gravadas em Joinville, onde o evangelista vive com a família.

“Estou muito feliz, pela primeira vez na história vai ter uma pregação sobre Jesus na Netflix”, comemora Deive Leonardo. A despeito das produções que abordam conteúdos religiosos na Netflix, “A Reposta” é o primeiro título em caráter de evangelização da plataforma, endossando a missão de Deive para muito além desta ou daquela religião. Seu foco é o Evangelho.

Para a alegria de Deive Leonardo e de seus milhões de seguidores, o trailer oficial foi publicado nesta segunda-feira (6).

A chegada de “A Resposta” à Netflix é motivo de grande celebração, mas não é obra do acaso. Uma trajetória robusta tem sido construída ao longo de anos. Hoje, o evangelista gera só nas redes sociais um engajamento de quase meio bilhão de visualizações. Também fez história pelos programas de TV por onde passou, sempre performando bem na audiência.

A palavra de Deive também tem sido consumida em ritmo de best sellers por meio de uma série de livros já publicados, como “O Deus que me faz chorar”; “Ser Diferente #Partiu”; “O amor mais louco da história”; “Coragem para recomeçar”; “Final da Tempestade”, “Devocional alegria do amanhecer” e “Colocando a vida em ordem”.

Apesar de ter nascido em um lar cristão, somente aos 19 anos, após um encontro especial com Deus, ele passou a se dedicar a ser um agente de transformação na vida das pessoas. Formado em Direito, chegou a trabalhar como vendedor e bancário, mas sentiu que não era aquilo que o fazia feliz, e foi em busca de uma comunicação mais coloquial e direta com o público para levar a palavra de Deus.

