Deive Leonardo emociona plateia com famosos no Rio De Janeiro

Deive Leonardo, considerado o evangelista com maior número de seguidores no mundo, mostrou pela última vez “A Resposta”, no Rio de Janeiro. A turnê se encerrará este ano em Santa Catarina, e o evangelista já está preparando nova apresentação para seu público.

Nicole Bahls, Renata Frisson, Latino, Pérola Faria e Mario Bregieira fizeram questão de ir até a arena assistir Deive. Todos ficaram na primeira fileira acompanhando cada detalhe de “A Resposta”.

“Deive me ajudou muito na pandemia. Passei por este momento graças aos vídeos dele que assistia todos os dias”, disse Nicole, que foi ao evento com o namorado Marcelo.

Renata Frisson, a Mulher Melão, também se emocionou na pregação: “Tenho uma ligação muito forte com Deus e Deive me faz sentir a presença dEle”.

Latino fez uma surpresa para a esposa Rafaela: “Hoje tive show à tarde e disse para Rafa que a noite iríamos assistir uma pessoa que ela gosta muito. Ela só descobriu que era o Deive Leonardo, quando chegou aqui na arena. Somos cristãos e é maravilhoso ver este lugar cheio de gente querendo ouvir a palavra”.

A turnê “A Resposta” percorreu 19 estados, 33 cidades , além de 3 continentes, 10 países e 17 cidades.

Com uma mensagem inspiradora e de fé, Deive busca responder as maiores inquietações do ser humano e levar o conforto necessário para os momentos de dificuldade pelos quais passamos. Além disso, convida o público a viver uma nova experiência com Deus.

Durante a apresentação, Deive comemorou e agradeceu a marca de quase 10 milhões de inscritos em seu canal de youtube. Aliás, os números do evangelista nas redes sociais não param de crescer. No Instagram, são mais de 14 milhões de seguidores e o engajamento de seus vídeos a cada dia batem mais recordes.

