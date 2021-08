Deive Leonardo é o convidado desta terça-feira do ‘Conversa com Bial’

Como maior pregador das redes sociais no mundo, Deive Leonardo estará nesta terçafeira (10) no “Conversa com Bial”, da TV Globo, contando sobre o sucesso de suas apresentações e da vida familiar.

Com centenas de compartilhamentos nas redes, em seus vídeos que trazem mensagens de fé e esperança em seu canal do Youtube, que é considerado o maior de pregação do mundo, o bate-papo revela a forma com que o evangelista fala sobre Deus e como nos reconecta de uma maneira muito especial.

Além disso, Deive revela trechos inéditos do seu recém lançado livro “Devacional- Alegria do Amanhecer”

“É sempre maravilhoso falar de Deus. Amanhã, em conversa com o Pedro Bial, abordaremos temáticas muito importantes e prazerosas sobre a vida e sobre a fé. Foi muito gratificante”, completa Deive.

