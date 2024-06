‘Dei tudo de mim’, diz Djokovic após anunciar desistência de Roland Garros

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/06/2024 - 14:25 Para compartilhar:

Minutos depois de a organização de Roland Garros anunciar nesta terça-feira (4) a desistência de Novak Djokovic por lesão, o sérvio se explicou no Instagram: “Dei tudo de mim”.

“Estou muito triste em anunciar que terei que me retirar de Roland Garros. Joguei com o coração e dei tudo de mim na partida de ontem e, infelizmente, devido a uma ruptura no menisco medial do joelho direito, minha equipe e eu tivemos que tomar uma decisão difícil após cuidadosa consideração e consulta”, escreveu Djokovic nas redes sociais.

Na segunda-feira, ‘Nole’ explicou após a vitória sobre o argentino Francisco Cerúndolo que sentiu a lesão durante o segundo set.

“Nestas últimas semanas, tive uma pequena dor no joelho direito, nada a ver com uma lesão preocupante. Joguei torneios assim e não aconteceu nada até hoje. Mas no terceiro game do segundo set escorreguei e isso afetou o meu joelho”, explicou o sérvio em entrevista coletiva.

“Não sei o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã, se conseguirei entrar em quadra e jogar”, avisou então, colocando em dúvida sua continuidade no torneio sem saber a gravidade da lesão.

