Defoe é nomeado diretor artístico de teatro da Bienal de Veneza

VENEZA, 8 JUL (ANSA) – O ator americano Willem Dafoe foi nomeado nesta segunda-feira (8) como novo diretor artístico do departamento de teatro da Bienal de Veneza para os anos de 2025 e 2026.

O nome do artista, muito conhecido por interpretar o temido vilão Duende Verde no filme “Homem-Aranha” (2002), foi aprovado pelo conselho administrativo, presidido por Pietrangelo Buttafuoco.

“O teatro é, de fato, o lar original de sua carreira brilhante. Um dos fundadores do lendário Wooster Group, o controle perfeito de seu corpo no palco sempre decorreu da disciplina, conhecimento, paixão e uma profunda consciência do teatro. Mal posso esperar, como todos os outros, para ser um espectador do festival que ele construirá como diretor artístico e assistir aos jovens homens e mulheres do Theatre College crescerem em sua arte”, declarou o jornalista siciliano.

Dafoe revelou que, ao menos inicialmente, ficou surpreso com a novidade, mas não escondeu sua felicidade pelo convite recebido de Buttafuoco.

“Percebo que sou conhecido como ator de cinema, mas nasci no teatro, o teatro me treinou sobre a arte e a vida. Trabalhei com o Wooster Group por 27 anos, colaborei com grandes diretores, de Richard Foreman a Bob Wilson. A direção do meu programa de teatro será traçada pelo meu desenvolvimento pessoal. Uma espécie de exploração da essência do corpo”, afirmou o norte-americano.

O ator de 68 anos marcará presença na próxima edição do Festival de Cinema de Veneza, na Itália, pois seu filme “Os Fantasmas Ainda se Divertem” ou “Beetlejuice Beetlejuice” vai abrir o evento. (ANSA).