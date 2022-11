Deflação perde força e IGP-M tem queda de 0,56% em novembro, diz FGV

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 29/11/2022 - 8:33 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A deflação do Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) perdeu força em novembro e o índice caiu 0,56%, depois de ter recuado 0,97% no mês anterior, com pressão dos preços em todos seus três subíndices.

A expectativa em pesquisa da Reuters para o dado divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira era de recuo de 0,38%. Com o resultado de novembro, o índice passou a acumular em 12 meses avanço de 5,90%.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que responde por 60% do índice geral e apura a variação dos preços no atacado, caiu 0,94% em novembro, de uma queda de 1,44% no mês anterior.

Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem peso de 30% no índice geral, passou a subir 0,64% em novembro, de alta de 0,50% em outubro.

“No índice ao produtor, a soja foi o principal destaque ao registrar alta de 1,25%, ante queda de 0,66%, no mês anterior. No IPC, a principal contribuição para a aceleração do índice partiu da gasolina, cuja taxa passou de -3,74% para 1,58%”, explicou André Braz, coordenador dos índices de preços

Por fim, o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) acelerou o avanço a 0,14% no período, de 0,04% antes, sob pressão da alta de 0,53% no custo da mão de obra, de 0,31% em outubro.

O IGP-M calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência.

(Por Camila Moreira)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias