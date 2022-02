Definidos primeiros campeões do torneio de Beach Tennis na Praia do Patacho Torneio segue

Foram definidos, na noite desta quinta-feira, os primeiros campeões do Pure Beach, torneio de Beach Tennis mais sustentável do mundo, que irá até o dia 7 de fevereiro na praia do Patacho, no município de Porto das Pedras, em Alagoas. A competição é mais uma do importante circuito do Brazil Beach Tennis Tour.

No Sub 14 o título ficou com a dupla alagoana de Lucas Cahu e Bernardo Feitosa.

Nos veteranos foram realizadas as categorias 40 e 50+ de masculino e feminino e as duplas mistas. Canecos para Mauricea Damascena e Roberta Caribé no feminino 40+, Marcelo Cunha e Rick Lima no masculino da mesma categoria. Nas mistas o troféu ficou com Ana Pessoa e Richard Souza. Entre os 50+ os troféus ficaram com Bernardo Cantinho e Jackson Novaes e Jackeline Miranda e Wladia Cruz . Nas mistas o troféu ficou com Erica Garbo e Ricardo Sentosse.

Nesta sexta-feira serão realizados os torneios de Duplas Mistas nas categorias amadoras A, B, C e D e os profissionais já estão chegando e realizando seus treinamentos para o início da disputa do principal evento com premiação de R$ 120 mil divididos entre homens e mulheres (R$ 21.600 para cada dupla campeã).

O início será neste sábado a partir das 9h com o qualifying masculino e no período da tarde a chave principal que tem o número 1 do mundo, Michelle Cappelletti, da Itália, e o espanhol Antomi Ramos como a dupla favorita aguardando dupla que virá da fase prévia em jogo marcado para 15h. Os cabeças de chave dois são o italiano Alessandro Calbucci e o venezuelano Ramon Nacho Guedez enfrentando Fernando Albuquerque e Yves Suustrunk, não antes das 13h30. Outro duelo de destaque será entre Ralff Abreu, ex-top 10 do mundo, e Vinicius Chaparro, cabeças de chave 3 e das melhores duplas do Brasil, contra os alagoanos Pedro Consiglio e Rafael Luzzi. Este duelo está marcado para o mesmo horário

Campeão juvenil do Australian Open no tênis, Tiago Fernandes, de Maceió (AL), e o paulista Augusto Laranja, encaram os alagoanos Eurico Cahu e Gabriel Padilha. Este duelo começa não antes das 10h30.

No feminino, o início será às 15h. A dupla atual campeã do mundo formada pelas italianas Giulia Gasparri e Ninny Valentini. Elas enfrentam Brena Rique e Marília Rocha e a dupla de Alexandra Roberta e Akter Lima. Na outra chave, Marília Câmara e Carolina Gurgel enfrentam Barbara Muniz e Debora Amaro e a dupla da paulista radicada em Maceió, Agatha Wanderley e Giovana Pedrini.

As finais estão previstas para o domingo, dia 6, não antes das 12h. Na segunda-feira, dia 7, o torneio será encerrado com a disputa do torneio PRO-AM em que profissionais e amadoras atuam juntos além do torneio com duas categorias juntas, sendo A/B, B/C e C/D.

São mais de 1.100 atletas na disputa da competição no profissional e no amador, algo que atraiu os melhores do ranking da Professional Beach Tennis Ranking.

O Pure Beach tem ao todo 24 quadras e contará com pátio de comidas dos mais variados tipos, além de lojas com produtos ligados ao esporte.

Acesso ao torneio com controle diante da pandemia

A entrada na competição é controlada por meio de apresentação da carteira nacional de vacinação contra o COVID-19. Todos os atletas deverão utilizar máscaras enquanto não estiverem comendo ou em disputa. Todo atleta tem direito a levar um acompanhante. A entrada ao público na arquibancada geral será mediante a 1kg de alimento que será doado para instituição de caridade do município de Porto das Pedras. Para o camarote a entrada será no valor de R$ 200,00 no primeiro dia do evento e R$ 300,00 no domingo, dia das finais.

A Praia de Patacho é reconhecida por ter o selo Bandeira Azul 2021/2022, prêmio internacional ecológico para praias, marinas e embarcações de turismo.

Para merecer o selo Bandeira Azul, a administração do município tem que atender e manter uma lista de importantes indicadores, checados anualmente. Dentre eles, foco em gestão e educação ambiental, qualidade da água, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social.

A competição é uma realização da promotora 2BE Sports, a mesma que realizou com sucesso o Macena Open de Beach Tennis em agosto passado, na capital alagoana.

Programação Prévia:

05/02 – Sábado

A partir das 9h – Torneio Profissional Masculino e Feminino

A partir das 8h – Duplas Masculina e Feminina A, B, C e D – Primeiras rodadas

06/02 – Domingo

Semis Profissional Masculino e Feminino a partir das 10h e finais Masculino e Feminino não antes das 12h

A partir das 8h – Semis e Finais – Dupla Masculina e Feminina A, B, C e D

07/02 – Segunda-Feira

Torneio PRO-AM e torneios A/B, B/C e C/D – das 9h até 13h

Feminino 40+

Mauricea Damascena

Roberta Caribé

Feminino 50+

Jackeline Miranda

Wladia Cruz

Masculino 40+

Marcelo Cunha

Rick Lima

Masculino 50+

Bernardo Cantinho

Jackson Novaes

Sub 14

Lucas Cahu

Bernardo Feitosa

Mista 40+

Ana Pessoa

Richard Souza

Mista 50+

Erica Garbo

Ricardo Sentosse

O Pure Beach tem a chancela do Brazil Beach Tennis Tour e conta com o apoio institucional da da Prefeitura Municipal de Porto das Pedras, os patrocínios Master da Angioneuro e da Volvo, além de patrocínios da American Crime, Alagoas Ambiental e Açaí Concept.

