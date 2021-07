Definidos os últimos campeões no Torneio Internacional Seniors no Rio de Janeiro Atletas do Brasil, Uruguai e Suíça levaram os canecos

Terminou neste sábado, dia 3, o Torneio Internacional Seniors do Rio de Janeiro, realizado no Novo Rio Country Club, no Recreio dos Bandeirantes, evento em um dos principais centros de treinamento de tênis da capital carioca que tem o apoio da Tênis RJ e da Confederação Brasileira de Tênis.

Foram definidos 20 campeões de um total de 31 categorias entre simples e duplas do evento que contou com 174 atletas de sete países. O Brasil dominou o Hall dos vencedores com o Uruguai e Suíça levando entre os estrangeiros. A suíça faturou com Ingrid Jacobsen, na categoria 40 anos feminino, e o uruguaio com Hugo Cima, nos 70 anos masculino.

Entre os destaques, no 45 masculino, o mineiro Felipe Miana, ex-top 10 mundial, superou Luiz Moreira, quarto cabeça de chave, por 6/1 6/2 e levantou o caneco. Nos 40 anos masculino, Antonio Amaro Filho conseguiu ótima virada sobre Santos Wesley por 5/7 6/3 6/2. Nos 30 anos masculino, nova categoria desse ano no circuito mundial, Leonardo Bartnik superou Carlos Marques em batalha por 5/7 6/4 6/4.

“Torneio foi bem positivo, pelo que escutei todo mundo gostou . Vamos buscar mais apoio para o ano que vem pois este ano não conseguimos nenhum patrocinador para oferecer mais facilidade, brindes e outras coisas aos atletas”, disse Roberto Calvet, organizador do evento.

O Torneio Internacional Seniors do Rio de Janeiro contou ao todo sete países representados (Brasil, Itália, Suíça, Portugal, Colômbia, Argentina e Uruguai) com 174 tenistas nas disputas. O evento da Federação Internacional de Tênis teve a categoria ITF S400 da antiga classificação G2 com pontos para o ranking mundial da Federação Internacional de Tênis.

Resultados deste Sábado (03/07):



MS55 Final #15 FRANCISCO QUIRINO COSTA (BRA) Eurico CARVALHO (BRA) [3] 7-6(2) Ret.

MS30 Final #15 Leonardo BARTNIK (BRA) Carlos MARQUES (BRA) 5-7 6-4 6-4

MS50 Final #31 Sebastiao OLIVEIRA (BRA) [1] George HIME (BRA) [4] 6-3 2-6 7-6(2)

MS40 Final #31 Antonio Amaro da Silva FILHO (BRA) [1] Santos WESLLEY (BRA) 5-7 6-3 6-2

WS55 RR2 #3 Jaqueline Almaleh KOMPINSKI (BRA) [2] Miriam BASTOS (BRA) [1] w.o.

WS50 RR2 #3 Maria Luisa AMODEO DAIELLO (BRA) [1] Andrea MELO (BRA) [2] 6-1 6-1

WS40 RR2 #2 Ingrid JACOBSEN(SUI) Andrea NUCETELI (BRA) 6-0 6-0

MD55 Final #15 Helio FERREIRA (BRA) / Flavio MOURA (BRA) [3] Eduardo CASTRO (BRA) [2] / Hildebrando VALADARES FILHO 6-1 6-3

MS45 Final #31 Felipe Augusto MIANA (BRA) [1] Luiz Eduardo MOREIRA (BRA) [4] 6-1 6-2

WS50 RR2 #4 Idenir DE SOUSA DE MEDEIROS (BRA) Regina Tomy SAKAMOTO (BRA) 0-0 Ret.

WS35 RR3 #3 Mariana PETTERSEN(BRA) Vanessa MARTINS ANDRADE SOUTO (BRA)w.o.

MS35 Final #15 Cassiano PINHEIRO (BRA) [1] Antonio MALLA (BRA) 6-3 6-1

WS55 RR2 #4 Maria do Carmo RIGHI (BRA) machado CLEDIDA (BRA) 0-0 Ret.

WS45 RR1 #1 Francine GAESKI SANT ANNA (BRA) Alessandra MARQUES (BRA) 7-5 6-4

WD55 RR1 #1 Jaqueline Almaleh KOMPINSKI (BRA) / Fatima KREIMER Scheyla LUBE (BRA) / Claudia VITAL (BRA) 6-0 6-0

MD50 Final #7 Guilherme De Moraes CARVALHO (BRA) / Sebastiao Henrique DE FREITAS SOARES (BRA) / Luiz Guilherme MOREIRA 6-3 3-6 10-6

MD40 Final #7 Mauricio SEIBLITZ (BRA) / Gustavo TEANI (BRA) [1] Alexandre CURY (BRA) / Santos WESLLEY (BRA) 4-6 6-0 10-6

MD30 Final #7 FELIPE CARNEIRO DE PAIVA (BRA) / Carlos MARQUES MANOEL VENILSON RODRIGUES DE LIMA (BRA) RODOLFO 7-5 2-6 10-6

MD35 Final #7 Denis PALAZZO DE CASTRO (BRA) / Cassiano PINHEIRO Marcio IORIO (BRA) / Juan Francisco SPINA(ARG) Ret.

WD40 RR1 #1 Daniela PEREIRA HORTA (BRA) / Ana Luisa SANTOS Adriana MAIA DE LIMA (BRA) / CRISTIANE (BRA) 6-0 6-1

Hall dos Campeões:



30MS Leonardo Bartnik (BRA) / 30MD – Felipe Paiva e Carlos Marques (BRA)

35M – Cassiano Pinheiro (BRA) / 35MD – Cassiano Pinheiro/Deis de Castro (BRA) / 35WS – Mariana Pettersen (BRA)

40MS – Antonio Amaro Filho (BRA) / 40MD – Gustavo Teani/Mauricio Seiblitz (BRA) / 40WS – Ingrid Jacobsen (SUI) / 40WD – Daniela Horta/Ana Luisa Santos

45MS – Felipe Miana (BRA) / 45MD – Felipe Miana/Luiz Moreira (BRA) / 45WS – Francine San´tanna (BRA) / 45WD – Ana Maia/Cristiane Taguti (BRA)

50MS – Sebastião Oliveira (BRA) / 50MD – Sebastião Oliveira/Guilherme Carvalho (BRA) 50WS – Maria Daiello (BRA) / 50WD – Dulce de Barros/Daniela Horta (BRA)

55MS – Francisco Quirino (BRA) / 55MD – Helio Ferreira/Flavio Moura (BRA) / 55WS – Jaqueline Kompinski (BRA) / 55WD – Dulce de Barros e Irene Werneck (BRA)

60MS – Roberto Calvet (BRA) / 60MD – Roberto Calvet e Sergio Brugger (BRA) / 60WS – Irene Werneck (BRA) / 60WD – Vera Klingensteiner e Ana Rita Batista (BRA)

65MS – Eduardo Izoldi (BRA) / 65MD – Luiz Hereen e N. Germann (BRA)

70MS – Hugo Cima (URU) / 70MD – F. Gomes/João Tramontin (BRA) / 70WS – Vera Klingensteiner (BRA)

75MS – João Tramontin (BRA)

