Definidos os campeões da 8ª etapa do Circuito Baiano de Beach Tennis em Salvador

Foram definidos, neste final de semana, os campeões da oitava etapa do Circuito Baiano de Beach Tennis, com chancela da Federação Bahiana de Tênis e pontos G1 para o ranking estadual. O evento foi realizado na nova Arena D7 de Beach Tennis, com oito quadras cobertas, no Shopping da Bahia, no Caminho das Árvores, em Salvador. O evento teve parceria com a Sudesb.

No Profissional Masculino o caneco ficou com os favoritos Augusto Oliveira e Paulo Kienby levantaram o troféu ao derrotarem Dhiego Giovanini e Ivan Avelar por 6/3 6/1 . No feminino, Júlia Lobo e Julia Pedra conquistaram a medalha de ouro superando as cabeças de chave 1, Milena Bastos e Patrícia Barbosa por 6/2 6/1.

O evento foi recorde no circuito baiano com 332 duplas na disputa e a avaliação foi positiva: “A entrega do torneio foi maravilhosa ao lado dos sócios Vitor Requião, Adriano Serravale e José Renato Gomes. Foi o cartão de visitas a D7 Arena para a população de Salvador. Sediamos o torneio para cerca de 400 atletas, área espaçosa, serviços de bar, quadras independentes, fáceis de assistir para a torcida e boas de iluminação . Buscamos transformar o torneio em show business. Tivemos locutor para as finais, cada atleta entrando com sua música favorita , com fumaça . Tivemos camarotes que deram glamour nas quadras principais. Fizemos que os amadores se sentissem atletas de alto rendimento. A programação andou bem, arbitragem impecável conduzida por Jeferson Pinto, da Confederação Brasileira de Tênis. Demos uma entrega boa para os patrocinadores, todos satisfeitos e público rotativo para o shopping com 700 pessoas por dia. Foi um sucesso. A D7 veio para ficar e engrandecer ainda mais o Beach Tennis”, disse Duda Catharino, sócio da Arena D7.

HALL DOS CAMPEÕES:

Profissional Masculino – Augusto Oliveiro e Paulo Kienby / Feminino – Julia Loobo e Julia Pedra

Masculino A – Silas Cerqueira e Felipe Carneiro / Feminino – Marina Damazio / Mariana Frugoni

Masculino B – Victor Ribeiro e Neto Alves / Feminino – Ana Silva e Carol Vilarpando

Masculino C – Ivam Junior e Wendel Albuquerque / Feminino – Mariana Passos e Cahuana Araújo

Masculino D – João Sacramanto e Rafael Haddad / Feminino – Stella e Luisa Miranda

Mista A – Mariana Frugoni e Rodolfo Cavalcanti

Mista B – Tayse Barros e Neto Alves

Mista C – Thomas Maso e Elaine Rocha

Mista D – Rhayssa Leitão e João Guilherme

Masculino 40+ – Leonardo Barros e Ivan Avelar / Feminino – Daniela Luz e Cristiane Villas Boas

Masculino 50+ – José Neto e Ivan Avelar / Feminino – Ilione Kruschewsky e Vitória Oliveira

Sub 12 – Bernardo Marinho e Giovanna Ribeiro

Sub 14 Masculino – João Marques e Lucas Fernandes / Feminino – Julia Freitas e Manuela Pacheco