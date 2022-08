Definidos os campeões da 5ª etapa do Circuito Beach Tennis no RJ

Parceria Lance & IstoÉ 21/08/2022 - 23:07 Compartilhe

Foram definidos, neste domingo, Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, os campeões da 5ª etapa do Circuito Fairmont de Beach Tennis, realizada nas quadras públicas da Arena ABTERJ. O evento teve o patrocínio do SaúdeMob, o seu delivery de saúde, e contabilizou recorde com mais de 300 atletas.

Na categoria Open Masculina, Guilherme Felix e Raphael Simões venceram duelo emocionante contra Bernardo Machado e Gerado Araújo com 7/6 (8/6) no tie-break. Entre as mulheres, Didi Gomes e Roberta Alves marcaram 6/4 na final sobre Mirele Geiger , sexta do ranking, e Anna Carolina Courbassier., primeira colocada.

A sexta etapa do Circuito Fairmont de Beach Tennis ocorre em outubro, entre os dias 22 e 23 de outubro: “A briga vai ficando cada vez mais disputada pelas vagas no Rei e Rainha do Beach Tennis, em dezembro. Teremos a sexta etapa em outubro e a sétima para definir os classificados, em novembro. Além disso, os atletas estão na luta para serem os Top 1, ou seja, os melhores do estado com premiação especial”, disse João Nunam, vice-presidente da ABTERJ, Associação de Beach Tennis do Estado do Rio de Janeiro.

Todos os participantes concorreram a um sorteio para um final de semana no Hotel Fairmont, na praia de Copacabana, para duas pessoas. Os participantes receberam camisas exclusivas do Circuito Fairmont 2022 e concorreram a um sorteio de um dia de SPA no SPA Maria Bonita em Ipanema.

A dupla campeã de cada categoria recebeu ingressos para o Trem do Corcovado, podendo visitar uma das sete maravilhas do mundo no Rio de Janeiro.

HALL DOS CAMPEÕES:

Open Masculino – Guilherme Felix e Raphael Simões

Open Feminino – Didi Gomes e Roberta Alves

Open Mista – Bernardo Machado e Fabricia Vidaure

Masculino B – Juliano Silveira e Leonardo Penido

Feminino B – Flavia Moreira e Gabriela Vale

Mista B – Alexandre Seewald e Flavia Moreira

Masculino C – Bruno Guerra e Renan Branco

Feminino C – Andrea Blazic e Alline Schmidt

Mista C – Andrea Blazic e Leandro Conrado

Masculino D – Pedro Cordeiro e Rafael Arenásio

Feminino D – Ana Petrelli e Fernanda Bandeira

Mista D – Marcela Caparica e Phelipe Pacheco

