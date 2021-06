Definidos os campeões da 1ª etapa da Copa Mitsubishi, em Ilhabela (SP) Barcos de Ilhabela e Ubatuba foram os campeões

Com a realização de mais três regatas para a maioria das classes, terminou neste domingo a 1ª Etapa da Copa Mitsubishi 2021, que reuniu, nas águas de Ilhabela (SP), 29 veleiros com destaques para as classes ORC, C-30, RGS e Bico de Proa. Os campeões foram equipes de Ilhabela (SP) e Ubatuba (SP).

Na C30, a vida foi bem mais fácil para o Caballo Loco, de Mauro Dottori, que venceu nada menos do que seis, das sete regatas da classe, ratificando o bom momento da equipe e terminando a etapa com seis pontos perdidos. Na segunda colocação da C30, o Kaikias, de Eduardo Mangabeira, com 11 pontos e na terceira, o Kairós, de Alessandro Penido, com 18.

Na classe RGS, o barco de Ubatuba (SP), o Beleza Pura 2, foi o campeão. Para Nilberto Brito, comandante do veleiro, a competição “foi de muito treinamento. Principalmente no final de semana passado, com aqueles ventos fortes, mas de qualquer forma estamos também muito animados com a participação e o resultado”. O segundo lugar ficou com o Criloa, de Carina Joana, em barco totalmente feminino, e em terceiro, o Boccaluppo, de Claudio Melaragno.

Na ORC Geral, principal classe da Vela de Oceano, o Xamã, de Sergio Klepacz, foi o campeão terminando a etapa com 8 pontos e o Blue Seal Rudá, de Santos (SP), com 10. Na terceira colocação, o Lucky V, de Luiz Villares: “Ficamos em terceiro no começo do dia hoje, depois recuperamos com vento mais favorável. Feliz com a conquista, equipe toda aqui está focada e foi uma ótima preparação para a 48ª Semana de Vela de Ilhabela”, disse Sergio Klepacz, comandante do Xamã, mirando as disputas da Semana de Vela que começa no dia 24 de julho.

“Foi um campeonato muito bom, muito interessante porque tivemos ventos de todas as intensidades. Estivemos muito bem nos ventos médios e fracos e também nos fortes, o que nos deu uma média muito boa, é uma felicidade enorme terminar este campeonato no terceiro lugar de uma classe tão disputada”, afirmou Villares, do Lucky V.

Na classe ORC Silver, o Aventador, de Maurício Pavão, terminou o campeonato em primeiro lugar: “Foi um campeonato muito divertido. Tivemos problemas com quebras no último final de semana, nas regatas longas e com vento forte, mas conseguimos superar, entrosando a tripulação para os próximos campeonatos”. Em segundo veio o Zeus, comandado por Gereba Carvalho e em terceiro o Boto V, de André Sobral. Na Bico de Proa, o estreante Zap foi o campeão.

Confira os Resultados Finais:

ORC Geral

1 – Xamã – 8 pontos perdidos

2 – Rudá Blue Seal – 10

3 – Lucky V- 14

4 – King – 25

5 – Zorro – 27

6 – Inaê 40 – 27

7 – Aventador – 31

8 – Zeus – 38

9 – Boto V – 44

10 – Orson – 48

11 – Jazz – 51

12 – Montecristo – 52,5

13 – Asbar IV – 56

14 – BL3 Urca – 57

15 – Sextante I – 66

ORC Gold

1 – Xamã

2 – Rudá Blue Seal

3 – Lucky V

4 – King

5 – Zorro

6 – Inae 40

7 – Montecristo

8 – Orson

9 – Asbar IV

ORC Silver

1 – Aventador

2 – Zeus

3 – Boto V

4 – Jazz

5 – BL3 Urca

6 – Sextante I

C-30

1 – Caballo Loco – 6

2 – Kaikias – 11

3 – Kairós – 18

RGS

1 – Beleza Pura 2 – 4

2 – Criloa – 12

3 – Boccaluppo – 14

4 – Brazuca – 20

Bico de Proa

1 – Zap

E MAIS:

Veja também