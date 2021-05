Definidos os campeões da 1ª Copa ICS – Regata Ilha das Cabras no Guarujá Evento contou com 21 barcos e arrecadou três toneladas de alimentos

Foram definidos os campeões da 1ª etapa da Copa ICS de Regatas 2021, a Volta ilha das Cabras, realizada pelo Iate Clube de Santos, no Guarujá (SP), e pelo Clube Internacional de Regatas, de Santos (SP), com apoio da ABVO, Associação Brasileira de Veleiros de Oceano.

Ao todo foram 21 barcos na raia nas classes ORC, RGS e Mini 6.5 na Baía de Santos.

Na classe principal, a ORC, o veleiro King foi o campeão com o tempo corrigido de 2h20min, deixando o Chroma em segundo lugar e o Blue Seal Rudá em terceiro completando o pódio.

“A primeira regata do ano na Baía de Santos exigiu muito das tripulações. Largada com muitos barcos , vento Leste/Nordeste fraco com ondas e muita alteração de intensidade pediam ajuste de peso da tripulação e das velas constantemente”, disse Fabio Cotrim, timoneiro do King.

“Nossos trimmers Alex Kienitz de balão, Fabio Lucas e Fernando Kiriki estavam super ligados e mantiveram o seguimento do barco mesmo com ventos abaixo de 3 nós em alguns momentos. O momento chave da regata foi a nossa escolha ao buscar a pressão um pouco mais fora da costa pelo nosso tático Marcello Sestini , com os outros barcos mais próximos de terra no contra-vento, conseguimos abrir a vantagem para montar a liha das Cabras e administrar no popa. Nossos principais concorrentes paulistas estavam todos presentes, o que deixou a regata mais animada”, seguiu.

Cotrim contou que o barco foi adquirido durante o começo da pandemia, em junho de 2020, e agora o foco é buscar mais conquistas como o título Paulista e também fortes competições como a Santos-Rio, Semana de Vela de Ilhabela

“Nosso grupo de amigos estava em um “zoom” happy hour e o Fabio Faccio veio com a loucura de comprar um barco que não poderíamos usar devido a pandemia. A parte mais dura foi explicar para as esposas (risos). Acho que foi uma válvula de escape para todos nós cumprindo o lockdown. Desde então conseguimos algumas janelas de acordo com as orientações do governo para velejar com a tripulação fazendo testes de PCR na semana anterior às regatas e todos mantendo um acordo de se cuidar muito no dia-a-dia. Um de nossos sócios, Marcelo Cabral, tem mantido distanciamento e até hoje somente velejou uma vez no barco , mas mesmo assim participa ativamente como tesoureiro, gestor e também responsável pelo instagram do barco. Ele fica na torcida , mas faz muita falta pois é um ótimo velejador . Espero que em breve estejam todos vacinados e possamos contar com toda a equipe que é bem forte”.

“Nosso plano é brigar pelo campeonato paulista ORC. Ano passado fomos vice na IRC. Com certeza iremos na Semana de vela de Ilhabela , algumas etapas da Copa Mitsubishi, Santos-Rio / Circuito Rio e as regatas do Iate Clube de Santos”, finalizou.

Na classe RGS o caneco ficou com o H3+ de Carlos Rato deixando o Pepper em segundo e o Gaia III em terceiro. Na Mini 6.5 o Xavante ficou em primeiro e o Bloody Bones em segundo.

“Marcando a volta das regatas em Santos, tivemos um expressivo número de participantes, mostrando a vontade reprimida de velejar. Foi uma regata de pouco vento, tanto é que a Comissão de Regata precisou fazer um encurtamento, e com ventos com intensidade variável e com rondadas, exigindo paciência e técnica, favorecendo os barcos maiores.

Marcou também a reintrodução da classe ORC”, disse Jonas Penteado, Vice-Comodoro Financeiro e Administrativo do ICS e membro do veleiro Asbar IV.

Cerca de TRÊS toneladas de alimentos foram arrecadados e serão doados nesta quarta-feira, dia 19



A campanha de doação de alimentos foi um sucesso com cerca de três toneladas arrecadadas . Os alimentos doados pelos velejadores serão entregues nesta quarta-feira, dia 19, no Ginasio Municipal Guaibê, no Guarujá (SP), para o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura Municipal do Guarujá e a entidade beneficente Associação Educacional Cultural Esportiva e Recreativa Projeto Tia Egle, sediada na cidade de Santos.

A iniciativa foi da ABVO (Associação Brasileira Veleiros de Oceano) em conjunto com o ICS e o CIR, onde cada tripulante doou pelo menos três quilos de alimentos não perecíveis, ajudando aos mais necessitados na crise provocada pela pandemia.

“Não poderia deixar de lembrar a iniciativa dos velejadores arrecadando alimentos não perecíveis em quantidade expressiva”, completou Jonas.

A regata contou com apoio do Clube Internacional de Regatas, ABVO, FEVESP e da Classe BRA/RGS. O Aviso de Regatas está disponível no site do ICS: icsantos.com.br.

RESULTADOS:



ORC

1 – King – 2h20min (tempo corrigido

2 – Chroma – 2h28min05s

3 – Blue Seal Rudá – 2h30min45s

4 – Inaê 40 – 2h35min47s

5 – Asbar IV – 2h36min46s

6 – Xamã – 2h40min48s

7 – Bravo – 2h46min23s

RGS

1 – H3+

2 – Pepper

3 – Gaia III

4 – Cooperacao

5 – Miuruca

6 – União

7 – Mais Bakana – Não completou

7 – Fandango – Não completou

7 – Pitanga – Não completou

7 – Pit-Go – Não completou

7 – Ronin – Não completou

7 – Thor – Não completou

Mini 6.5

1 – Xavante

2 – Bloody Bones

