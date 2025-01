Déficit público nos EUA alcançou nível ‘recorde’ no último trimestre de 2024

O déficit das contas públicas nos Estados Unidos bateu um novo “recorde” no último trimestre de 2024, informou o Departamento do Tesouro nesta terça-feira (14), devido a uma arrecadação menor e a despesas maiores relacionadas sobretudo a catástrofes naturais.

Neste período, o déficit fiscal chegou a 711 bilhões de dólares (R$ 4,4 trilhões, na cotação da época), 39% a mais que no mesmo período do ano anterior.

Nos Estados Unidos, o último trimestre de 2024 é o primeiro do exercício fiscal de 2025, que terminará em 30 de setembro deste ano.

Este nível de déficit representa “um recorde para os primeiros três meses do ano fiscal”, disse a jornalistas um funcionário do Tesouro.

Também houve “recorde” de gastos: cerca de US$ 1,8 trilhão (aproximadamente R$ 11 trilhões) em três meses, 11% a mais que no mesmo período do ano anterior.

Ao mesmo tempo, a arrecadação caiu 2%.

Parte dos gastos extras se deveu aos furacões Helene e Milton, no fim de setembro e início de outubro.

Além disso, os juros da dívida americana subiram fortemente, aumentando o déficit.

