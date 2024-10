Déficit orçamentário dos EUA subiu para 6,4% do PIB em 2024

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/10/2024 - 17:52 Para compartilhar:

O déficit orçamentário dos Estados Unidos subiu para 6,4% do PIB em 2024, frente a 6,2% de 2023, com receitas fiscais adicionais que compensaram o aumento dos custos do serviço da dívida durante um período de taxas de juros elevadas.

Com um total de 1,833 trilhão de dólares ao final do exercício fiscal de 2024, encerrado em 30 de setembro (cerca de R$ 10 trilhões, na cotação da época) – ou seja, 8% a mais que no ano anterior, o déficit é o terceiro maior na história dos Estados Unidos, depois dos de 2020 e 2021, devido à crise da pandemia de covid-19, informou o Departamento do Tesouro nesta sexta-feira (18).

O gasto com juros da dívida pública cresceu quase 30%, em grande parte devido às taxas mais altas, disse.

O aumento das receitas do último ano fiscal ocorreu principalmente devido ao crescimento no montante arrecadado do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, entre outras áreas.

Ao anunciar os últimos resultados orçamentários, a secretaria do Tesouro, Janet Yellen, destacou que a economia americana permaneceu sólida em 2024.

O Tesouro acrescentou que o déficit de 2024 foi 76 bilhões de dólares inferior a uma estimativa publicada em março.

