Déficit está estimado em R$ 100 bi para este ano, algo como 1% do PIB, diz Haddad

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2023 - 7:32 Compartilhe

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que estima encerrar o ano com déficit da União em R$ 100 bilhões, o que equivale a cerca de 1% do Produto Interno Bruto (PIB) do País. Para 2024, o ministro ainda avalia ser difícil zerar o déficit, mas aguarda o efeito de medidas que terão impacto no ano que vem.

“O déficit está estimado em R$ 100 bilhões este ano, pode ser R$ 90 bilhões ou pode ser R$ 110 bilhões, mas está estimado em torno de 1% do PIB”, disse Haddad, em entrevista à jornalista Miriam Leitão, na GloboNews. “Será difícil zerar em 2024, mas tem um conjunto de medidas este ano que tem impacto ano que vem por causa de regra de anterioridade. Então já temos carregada para o ano que vem uma expansão da receita com base nas reonerações que foram feitas, no disciplinamento de matérias controversas e nas vitórias que tivemos no STJ e no STF”, acrescentou Haddad.

Segundo o ministro, agora há o desafio na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e no Orçamento de encaminhar medidas que vão permitir o equilíbrio fiscal, dentro da banda de 0,25 ponto porcentual para mais ou para menos, conforme o estabelecido na nova regra fiscal.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias