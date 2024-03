Déficit em conta corrente soma US$ 5,068 bilhões em janeiro, afirma BC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/03/2024 - 8:52 Para compartilhar:

O resultado das transações correntes ficou negativo em US$ 5,068 bilhões em janeiro, informou nesta quarta-feira, 6, o Banco Central (BC). Este é o melhor desempenho para o mês desde 2009, quando o saldo foi negativo em US$ 3,727,70 bilhões. Em dezembro, o resultado foi deficitário em US$ 5,834 bilhão.

O número da conta corrente em janeiro ficou abaixo da mediana do levantamento realizado pelo Projeções Broadcast, que apontava para déficit de US$ 5,600 bilhões. O intervalo, todo deficitário, ia de US$ 9,40 bilhões a US$ 3,30 bilhões.

Pela metodologia do Banco Central, a balança comercial registrou saldo positivo de US$ 4,365 bilhões em janeiro, enquanto a conta de serviços ficou negativa em US$ 3,277 bilhões. A conta de renda primária também ficou deficitária, em US$ 6,297 bilhões. No caso da conta financeira, o resultado ficou positivo em US$ 141 milhões.

Em 12 meses, o saldo das transações correntes está negativo em US$ 24,655 bilhões, o que representa 1,12% do Produto Interno Bruto (PIB).

A estimativa do BC é de déficit na conta corrente de US$ 35 bilhões em 2024 (1,5% do PIB), conforme o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de dezembro.

