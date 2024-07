Déficit em c/c em 2024 passa de US$ 40,40 bilhões para US$ 40 bilhões, afirma BC

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/07/2024 - 11:03 Para compartilhar:

A mediana do relatório Focus para o déficit em transações correntes do Brasil em 2024 caiu de US$ 40,40 bilhões para US$ 40,0 bilhões, contra US$ 38,35 bilhões um mês antes. A estimativa intermediária para o rombo de 2025 passou de US$ 43,60 bilhões para US$ 43,50 bilhões, ante US$ 42,80 bilhões um mês antes.

As projeções do mercado indicam que os déficits na conta corrente devem continuar sendo cobertos com folga pela entrada de Investimento Direto no País (IDP). A mediana para a rubrica em 2024 caiu de US$ 70 bilhões para US$ 69,59 bilhões, após oito semanas de estabilidade.

A estimativa intermediária para a entrada líquida de IDP em 2025 também recuou, de US$ 74,0 bilhões para US$ 72,10 bilhões. Um mês antes, era de US$ 73,0 bilhões.

A mediana para o superávit comercial de 2024 se manteve em US$ 82,0 bilhões, estável pela segunda semana seguida. Um mês antes, era de US$ 81,78 bilhões. Para 2025, a estimativa subiu de US$ 76,30 bilhões para US$ 78,0 bilhões, contra US$ 76,01 bilhões um mês antes.