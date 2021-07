Déficit comercial dos EUA volta a subir em maio, a US$ 71,24 bilhões

O déficit comercial dos Estados Unidos avançou 3,1% em maio ante abril, a US$ 71,24 bilhões, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 2, pelo Departamento do Comércio americano. O resultado veio próximo do esperado por analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam déficit de US$ 71,4 bilhões. Já o saldo negativo da balança de abril foi revisado para baixo, de US$ 68,9 bilhões para US$ 69,07 bilhões. As exportações dos EUA subiram 0,6% na comparação mensal de maio, a US$ 206 bilhões, enquanto as importações tiveram alta de 1,3%, a US$ 277,3 bilhões.

