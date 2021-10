Déficit comercial dos EUA aumenta mais do que o esperado em agosto

WASHINGTON (Reuters) – O déficit comercial dos Estados Unidos aumentou mais do que o esperado em agosto, impulsionado pelas importações conforme as empresas recompõem os estoques, no sinal mais recente de que o crescimento econômico desacelerou no terceiro trimestre.

O déficit comercial aumentou 4,2% para 73,3 bilhões de dólares no mês passado, informou o Departamento do Comércio nesta terça-feira. Economistas consultados pela Reuters esperavam um déficit de 70,5 bilhões de dólares.

(Por Lucia Mutikani)

Veja também