Déficit comercial dos EUA cai com força em março com aumento das exportações

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 04/05/2023 - 11:12

WASHINGTON (Reuters) – O déficit comercial dos Estados Unidos diminuiu de forma acentuada em março com o aumento das exportações, o que pode fazer com que o comércio continue contribuindo para o crescimento econômico no segundo trimestre.

O déficit comercial caiu 9,1%, para 64,2 bilhões de dólares, informou o Departamento de Comércio nesta quinta-feira. Os dados de fevereiro foram revisados para mostrar aumento para 70,6 bilhões de dólares, em vez dos 70,5 bilhões de dólares divulgados anteriormente.

As exportações cresceram 2,1%, para 256,2 bilhões de dólares. As exportações de bens dispararam 3,1%, para 174,3 bilhões de dólares. As exportações de petróleo bruto aumentaram 2,5 bilhões de dólares, impulsionando os embarques de suprimentos e materiais industriais.

Também houve aumento nas exportações de veículos automotores, peças e motores. As exportações de serviços aumentaram 0,1 bilhão de dólares, para um recorde de 81,8 bilhões de dólares, impulsionadas por viagens e transporte.

As importações caíram 0,3%, para 320,4 bilhões de dólares, com as encomendas de bens caindo 0,5%, para 260,9 bilhões de dólares. A queda nas importações em março provavelmente sinalizou o abrandamento do investimento empresarial, à medida que os efeitos defasados e cumulativos dos juros mais altos começam a ser sentidos.

As importações de bens de capital caíram 1,9 bilhão de dólares, puxadas por semicondutores, aparelhos elétricos e máquinas de escavação. Houve também quedas nas importações de petróleo bruto e produtos químicos orgânicos.

Um déficit comercial menor foi um dos contribuintes para a taxa de crescimento anualizado de 1,1% da economia no primeiro trimestre. O comércio contribuiu para o crescimento do PIB por quatro trimestres consecutivos, uma tendência que os economistas esperam que persista neste trimestre.

(Por Lucia Mutikani)

