Déficit comercial da zona do euro avança a 18,1 bilhões de euros em dezembro

Estadão Conteúdo 15/02/2023 - 7:30

A zona do euro apresentou déficit em sua balança comercial de 18,1 bilhões de euros em dezembro de 2022, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quarta-feira, 15, pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia. Em novembro, a balança havia mostrado saldo negativo menor, de 14,4 bilhões de euros.





Na comparação mensal, as exportações do bloco caíram 4,6% em dezembro, enquanto as importações recuaram 2,9%, também considerando-se ajustes sazonais. No resultado sem ajustes, a zona do euro teve déficit comercial de 8,8 bilhões de euros em dezembro, igual do mesmo mês de 2021, informou a Eurostat.

Em todo o ano de 2022, a zona do euro acumulou déficit comercial recorde de 314,7 bilhões de euros, revertendo um superávit de 116,4 bilhões de euros registrado em 2021, à medida que as importações avançaram 37,5% e as exportações subiram 18%.





