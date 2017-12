A China registrou déficit na balança de serviços de US$ 18,3 bilhões em novembro, maior que o saldo negativo de US$ 17,8 bilhões de outubro, segundo dados da Administração Estatal de Câmbio (Safe, na sigla em inglês).

Já no comércio de bens, a China teve superávit de US$ 47,1 bilhões em novembro, acima do resultado positivo de US$ 42,3 bilhões do mês anterior, informou a Safe. Fonte: Dow Jones Newswires.