Deficientes visuais vão ‘assistir’ jogo da Itália no San Siro

ROMA, 19 MAR (ANSA) – A próxima partida entre Itália e Alemanha, um dos maiores clássicos do futebol mundial, permitirá que dezenas de torcedores com deficiência visual acompanhem o confronto através de um sistema de audiodescrição.

As duas tetracampeãs do mundo se reencontrarão em campo amanhã (20), no San Siro, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações da Uefa. Ao todo, 30 fãs poderão vivenciar a experiência do duelo graças ao sistema “Connect Me Too”.

Através da voz de um profissional especialmente treinado para a ocasião, a tecnologia fornece uma narração hiperdescritiva dos acontecimentos do evento. O audiodescritor relata, com muitos detalhes, o que acontece no campo, no banco de reservas e nas arquibancadas.

No decorrer do embate, o profissional poderá descrever aos torcedores os detalhes dos uniformes das seleções, cortes de cabelo ou acessórios dos jogadores e outras coisas que envolverão o máximo possível os fãs com deficiência visual.

“Acompanho futebol desde pequeno, mesmo sendo cego de nascença. Vivenciar um evento tão importante com comentários para quem não enxerga significa realmente aproveitar o que acontece em campo sem descuidar da energia e da emoção que vêm das arquibancadas”, disse Daniele Cassioli, presidente da associação Real Eyes Sport e campeão paralímpico de esqui aquático. (ANSA).