Defesa volta a pedir ao STF devolução de passaporte de Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) a devolução do passaporte para viajar para Israel em maio. O pedido foi protocolado nesta sexta-feira, 26.

Bolsonaro foi convidado para a ida ao país pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Esse é o segundo convite feito pelo chanceler ao ex-presidente em menos de dois meses.

Segundo a defesa, a saída de Jair Bolsonaro do país não acarretará em prejuízos para a investigação. Os advogados solicitaram uma “devolução temporária”, com a retomada da apreensão após a volta de Israel.

“É crucial ressaltar que a autorização para esta viagem não acarreta qualquer risco ao processo, especialmente considerando os compromissos previamente agendados no Brasil, que demandam a presença do peticionário após seu retorno de Israel”, afirmaram os advogados.

Bolsonaro já tinha pedido a devolução do passaporte em março, mas o pedido foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes. Na época, o ministro do STF apontou potencial risco para as investigações.

O passaporte de Jair Bolsonaro foi apreendido em fevereiro, durante uma operação da Polícia Federal que mirou aliados do ex-presidente. A investigação apura uma possível minuta de golpe de Estado e a participação de Bolsonaro na elaboração do documento.