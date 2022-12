Defesa dos EUA compra mais 26 helicópteros da italiana Leonardo

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/12/2022 - 14:48 Compartilhe

NOVA YORK, 24 DEZ (ANSA) – O Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou que vai comprar mais 26 helicópteros militares TH-73A de última geração da empresa italiana Leonardo.





Com valor de US$ 110,5 milhões, o negócio ocorre no âmbito de um programa para implantar um novo sistema de treinamento avançado da Marinha dos EUA.

Os helicópteros serão produzidos na Filadélfia e devem ser entregues até dezembro de 2024, por meio da subsidiária AgustaWestland.

Esse é o quarto lote encomendado à Leonardo pela Marinha dos EUA, sendo que os três primeiros totalizaram 104 aeronaves, por um montante final de US$ 506,4 milhões.





Os helicópteros serão utilizados para o treinamento da próxima geração de estudantes aviadores da Marinha, do Corpo de Fuzileiros Navais e da Guarda Costeira dos Estados Unidos.

(ANSA).

