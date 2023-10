Defesa de Virginia se pronuncia após vencer processo contra mulher que dizia ser amante de Zé Felipe

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/10/2023 - 21:05 Compartilhe

A Justiça arquivou o processo movido por uma mulher que afirmava ser amante do cantor Zé Felipe desde 2019, em ação iniciada contra Virginia Fonseca.

Por meio de seus advogados de defesa, a influenciadora se pronunciou, em nota enviada com exclusividade ao portal LeoDias, sobre a decisão.

“O juízo concluiu pelo imediato arquivamento dos autos, em decorrência de requerimento apresentado pelo próprio do Ministério Público do Rio de Janeiro, por ter concluído pela inexistência mínima de provas do que alegado pela suposta vítima”, diz a nota dos advogados de Virginia, publicada pelo colunista de celebridades.

Tudo começou em agosto último, quando a influenciadora foi surpreendida com a intimação para audiência preliminar do processo. No texto, Samantha Carlos Ramos dizia ter um filho com o cantor e afirmava já ter sido ameaçada de morte por Virginia.

Ainda de acordo com o colunista, a mulher que abriu o processo, Samantha Carlos Ramos, afirmou que a decisão do juiz de arquivar o processo não se deu por faltar com a verdade, mas sim mentira dela, mas sim por não ter provas e contou que: “Ficou a palavra dela [Virginia] contra a minha”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias