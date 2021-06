Defesa de fazendeiro pede que ele seja solto após morte de Lázaro Barbosa

O fazendeiro preso por suspeita de ajudar na fuga de Lázaro Barbosa pediu à Justiça para ser solto após a morte do criminoso, na segunda-feira (28). No último dia 25, a prisão dele havia sido convertida em preventiva pela juíza Luciana Siqueira. As informações são do G1.

Na decisão, a magistrada disse que manteve a prisão do fazendeiro por entender que “sua liberdade representa risco efetivo à ordem pública”. “O fato apresenta extrema gravidade concreta. Foram reunidos indícios de que ele, por vários dias, deu guarida, em sua fazenda, a criminoso que se supõe de altíssima periculosidade”, escreveu a juíza.

No pedido de reconsideração feito pela defesa do fazendeiro ainda na segunda-feira (28), os advogados alegaram que, após a morte de Lázaro, a prisão cautelar do fazendeiro “caiu por terra”, perdendo, segundo a defesa, o objeto da prisão preventiva. Até o momento, o pedido não foi julgado.

Caseiro foi solto

Preso junto ao fazendeiro, o caseiro da fazenda foi liberado em audiência de custódia. Para a magistrada, não foi possível verificar que o caseiro tenha aderido à suposta conduta do proprietário da fazenda de ajudar Lázaro. “Os indícios de autoria até o momento colhidos revelam-se frágeis, principalmente porque sua relação com o outro autuado é de patrão-empregado”, escreveu a juíza.

Após serem presos, o fazendeiro negou as acusações de que teria ajudado Lázaro, mas o caseiro confirmou tudo. De acordo com o funcionário da fazenda, Lázaro dormiu no local por mais de cinco noites.

Conforme o caseiro, o bandido estava com uma espingarda e um telefone celular. Lázaro também almoçava e jantava diariamente na fazenda com o consentimento do patrão. No sábado (26), o caseiro foi solto pela Justiça.

Veja também