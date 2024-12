Defesa de Braga Netto se manifesta pela primeira vez após prisão: ‘Não houve obstrução das investigações’

com Agência Brasil, Da Redaçãoi com Agência Brasil, Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/12/2024 - 17:26 Para compartilhar:

A defesa de Walter Braga Netto divulgou neste sábado, 14, o primeiro posicionamento oficial desde que o ex-ministro foi preso pela Polícia Federal por obstrução à Justiça.

“Teremos a oportunidade de comprovar que não houve qualquer obstrução às investigações”, disseram os advogados na nota.

Os advogados Luís Henrique Cesar Prata, Gabriela Leonel Venâncio e Francisco Eslei de Lima, todos da Prata Advocacia, de Brasília, divulgaram que tomaram conhecimento “parcial”, pela manhã, da decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) e prometeram se manifestar nos autos do processo após “plena ciência dos fatos que ensejaram a decisão proferida”.

Participação no plano golpista

Braga Netto é um dos alvos dos inquéritos que apuram a tentativa de golpe de Estado no país após as eleições de 2022. Ele foi candidato derrotado a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro (PL), que se manteria no poder em caso de efetivação das planejadas execuções do presidente Lula (PT), do vice Geraldo Alckmin (PSB) e de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo.

De acordo com a Polícia Federal, o general abrigou reuniões com militares golpistas em sua casa, deu ordens para o ex-major Ailton Gonçalves Barros fazer ataques pessoais ao então comandante do Exército, general Marco Antonio Freire Gomes, e ao então comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior, na tentativa de convencê-los a aderir ao plano e orientou “disseminação de notícias, com o objetivo de atingir a reputação do general Tomás Miguel Miné Ribeiro de Paiva, atual comandante do Exército, integrante do Alto-Comando do Exército (ACE), que também adotou uma posição legalista”, de acordo com os policiais.

Segundo o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ministro ainda entregou dinheiro vivo a soldados das Forças Especiais (os chamados “kids pretos”, que seriam centrais para colocar a ruptura institucional em prática), em sacolas de vinho.

Desde que foi indiciado junto a outras 37 pessoas pelos episódios, Braga Netto estaria atrapalhando a livre produção de provas durante a instrução processual penal, o que justificou sua detenção. De acordo com a PF, a medida “tem como objetivo evitar a reiteração das ações ilícitas”.