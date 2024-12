Defesa de Braga Netto quer acareação com Mauro Cid

José Luis Oliveira Lima, o advogado do general Walter Braga Netto, preso por envolvimento em uma suposta trama golpista para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta sexta-feira, 27, que quer uma acareação entre o ex-ministro e o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), o tenente-coronel do Exército Mauro Cid.

Em entrevista para a GloboNews, o advogado afirmou que Braga Netto “não tem nada a delatar” e alegou que a reunião ocorrida na casa de Braga Netto, mencionada por Cid na delação dele, foi apenas uma visita.

“Evidentemente, não terá colaboração premiada, porque meu cliente não comentou crime algum”, afirmou o Oliveira Lima, destacando que a defesa do general não vê força nas provas juntadas ao inquérito.

O advogado ressaltou ainda que a participação do ministro Alexandre de Moraes como relator do processo deve ser questionada uma vez que ele aparece na condição de vítima dentro do inquérito. De acordo com a Polícia Federal, havia um plano para matar o ministro, Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Acusações contra Braga Netto

Segundo as investigações da Polícia Federal, o general da reserva e candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022 estaria obstruindo a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado no país para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva.

A Polícia Federal identificou que o general, indiciado por ser um dos principais articuladores do plano golpista, tentou obter dados sigilosos da delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Após a prisão, a defesa negou que Braga Netto tenha obstruído as investigações.