Defesa de Bolsonaro pede arquivamento de ação da oposição feita no TSE

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) pediu nesta quarta-feira (20) que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) adiante o arquivamento da ação apresentada por partidos de oposição. Eles acusam o presidente de incitar a violência com discursos de ódio. As informações são do G1 e da TV Globo.







Os advogados do presidente alegam que os discursos de Bolsonaro não possuem vinculação eleitoral e que, por conta disso, não entram na área de atuação do TSE. A defesa do chefe do Executivo ainda afirma que é “leviano” e “irresponsável” acusá-lo, por conta dos discursos, por atos de violência.

O caso de violência política mais lembrado nas últimas semanas foi a morte de Marcelo Arruda, tesoureiro de PT em Foz do Iguaçu (PR), durante o próprio aniversário. Ele foi morto a tiros pelo policial bolsonarista Jorge Guaranho.

O pedido no TSE foi feito por seis partidos – Rede, PV, PSOL, PSB, PC do B e Solidariedade. As entidades alegam que as falas de Bolsonaro estimulam psicologicamente a desumanização do opositor em seus seguidores e que essa prática é reiterada em atos de pré-campanha ou na agenda institucional.

Na justificativa da defesa do presidente, apresentada ao TSE, afirma-se que as ações são “absolutamente improcedentes, que visam exclusivamente tumultuar o processo eleitoral e criar subterfúgios argumentativos retóricos de campanha”.