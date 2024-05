Defesa de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá deve pedir anulação de sentença por homicídio de Isabella Nardoni

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/05/2024 - 15:35 Para compartilhar:

A defesa do casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá deve pedir ao TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) a possibilidade de uma reanálise dos materiais utilizados pela perícia na investigação da morte de Isabella Nardoni, de 5 anos, que teria sido agredida e jogada da janela de um apartamento no Tucuruvi, zona norte da capital paulista, em 2008.

Atualmente, o casal condenado pela morte da criança cumpre pena em regime aberto. Apesar disso, os dois negam que cometeram o crime.

Recentemente, a juíza Andrea Coppola Brião, da 2ª Vara do Júri do TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) publicou na terça-feira, 14, uma decisão referente aos pedidos da defesa. Os advogados de Nardoni e Anna Carolina pediram para que o destino dos materiais coletados pela perícia fossem informados e concedidos para reanálise.

A solicitação foi rejeitada pela autoridade, que reiterou o fato de os itens terem sido destruídos com o conhecimento de todas as partes envolvidas no processo e que apenas alguns fragmentos foram preservados. “Não há qualquer justificativa do pedido apresentado pela defesa para acessar os materiais guardados junto ao IC (Instituto de Criminalística”, pontuou a juíza na decisão.

Ainda, Andrea Coppola Brião ressaltou que os materiais estão guardados para análise de órgãos competentes e peritos indicados pelas partes que tenham conhecimento e amparo técnico para consulta. “O que se nota é uma ausência de justificativa a tal pedido, não havendo que se falar em reanálise pelo simples fato de assim sê-lo direito da parte.”

De acordo com o Metrópoles, o advogado Roberto Podval, que lidera a equipe de defesa de Alexandre Nardoni, afirmou que as solicitações buscam contestar a condenação do casal. “Estamos preparando uma revisão criminal e precisamos de alguns documentos”, declarou.

Relembre o caso

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá foram condenados pela morte de Isabella Nardoni. No dia 29 de março de 2008, a criança caiu do sexto andar do Edifício London, na zona norte de São Paulo.

De acordo com a justiça, a criança não caiu da janela acidentalmente, mas foi jogada por Alexandre e Anna Carolina.