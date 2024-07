Defesa da filha de Leila Diniz diz que Regina Duarte não cumpriu decisão judicial

Marilia Barbosai Marilia Barbosa - https://istoe.com.br/author/marilia-barbosa/ 17/07/2024 - 8:51 Para compartilhar:

Maria Isabel Tancredo, advogada de Janaína Diniz, filha de Leila Diniz (1945 – 1972), considera que Regina Duarte não cumpriu parte da pena que lhe foi aplicada, após perder o processo judicial por incluir uma imagem de Leila, em um protesto contra a censura imposta pelo AI-5, em um vídeo no qual apoiava a Ditadura Militar.

A atriz, que declarou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro na época da eleições de 2018 e 2022, foi condenada a pagar R$ 30 mil de indenização a Janaína e teria de fazer um post com um pedido de desculpas.

Na última segunda-feira, 15, Regina publicou uma foto do documento da decisão judicial, relatou os detalhes do processo e escreveu, entre outras coisas: “penitencio-me por ter usado uma imagem captada em 1968 referindo-se, no vídeo, a um movimento das brasileiras em 1964”.

A defesa da filha de Leila Diniz, contudo, não aceitou a postagem como um pedido de desculpas e entendeu que a veterana desrespeitou a decisão do juiz.

Segundo a “Folha de S. Paulo”, Maria Isabel acredita que Regina Duarte não fez uma retratação, mas sim, “uma tentativa de justificar o injustificável”. Ela afirma que a ação seguirá enquanto a atriz não cumprir o que foi determinado pela Justiça

Veja o post de Regina Duarte abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regina (@reginaduarte)