Defesa Civil relata 42 mortos por bombardeios israelenses em Gaza

A Defesa Civil da Faixa de Gaza informou, nesta sexta-feira (2), que 42 pessoas morreram em bombardeios israelenses no território palestino, devastado pela guerra e submetido a um bloqueio total por parte de Israel há dois meses.

Nove pessoas morreram quando um ataque aéreo israelense atingiu uma casa no campo de refugiados de Bureij, no centro de Gaza, informou à AFP Mohammed al Mughayir, funcionário da Defesa Civil.

Imagens da AFP após o ataque ao campo de Bureij mostravam palestinos procurando vítimas entre os escombros de um edifício destruído.

“Acordamos à meia-noite com uma chuva de fumaça, escombros, pedras e fragmentos”, disse Mohammed al Sheikh, em pé entre destroços de concreto.

Segundo Mughayir, outras seis pessoas morreram em Beit Lahia, no norte da Faixa; na Cidade de Gaza foram registradas mais seis vítimas; e ao longo da Faixa a Defesa Civil identificou pelo menos 21 mortes em ataques semelhantes.

O órgão havia anunciado na tarde desta sexta-feira outros três mais perto de Khan Yunis.

O Exército israelense retomou sua ofensiva aérea e terrestre em Gaza em 18 de março, encerrando dois meses de trégua com o Hamas no âmbito dessa guerra, desencadeada por um ataque do movimento islamista palestino no sul de Israel em 7 de outubro de 2023.

Do lado israelense, 1.218 pessoas morreram neste ataque, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Nesse dia, os islamistas sequestraram 251 pessoas, das quais 58 continuam cativas em Gaza. Destas, 34 estariam mortas, segundo o Exército israelense.

Em resposta, Israel lançou uma campanha militar na Faixa que tirou a vida de ao menos 52.418 pessoas, civis em sua maioria, segundo números do Ministério da Saúde de Gaza, território governado por Hamas, que a ONU considera confiáveis.

