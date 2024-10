Defesa Civil promete fiscalizar concessionárias, e governo monta gabinete de crise

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 17/10/2024 - 16:19 Para compartilhar:

A Defesa Civil de São Paulo anunciou nesta quinta-feira, 17, que montará equipes para monitorar os trabalhos e os planos de contingência das concessionárias de energia a fim de evitar novos apagões, em meio à previsão de fortes chuvas para o estado no fim de semana. O órgão também prometeu aumentar o efetivo para atender às demandas diante da possibilidade de uma nova crise energética.

O anúncio foi feito após uma reunião entre o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), autoridades da Defesa Civil, e os prefeitos de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e de Taboão da Serra, José Aprígio da Silva (Podemos). O presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Neto, também participou do encontro.

O comandante da Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira, garantiu que os trabalhos de fiscalização das concessionárias começariam na tarde desta quinta-feira. Ele ainda prometeu o efetivo de 5,4 mil agentes para monitorar a crise e fiscalizar as concessionárias de energia.

A reunião foi marcada pela apresentação de planos de contingência das empresas de energia para as chuvas previstas nesta semana. Participaram do encontro as cinco concessionárias que atuam no estado: Enel, Neoenergia Elektro, EDP, Energisa e CPFL.

Pereira afirmou que a Enel, responsável pela concessão de energia elétrica em cidades da região metropolitana, prometeu entre 700 e 1.200 equipes nas ruas para evitar um novo apagão. A empresa foi protagonista da crise energética que atingiu a capital paulista no último fim de semana. Cerca de 3 milhões de moradores de São Paulo e cidades vizinhas ficaram sem luz por aproximadamente três dias.

Nunes e Tarcísio evitam a imprensa

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o governador Tarcísio de Freitas evitaram participar da coletiva de imprensa para anunciar o plano de contingência para as chuvas do fim de semana. Ambos emendaram uma reunião a portas fechadas na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes.

Nunes, inclusive, cancelou a participação em um debate previsto para a manhã desta quinta-feira para participar da reunião. O encontro foi convocado por Tarcísio no fim da tarde de quarta-feira, 16, mas a equipe do prefeito confirmou a participação dele no debate por volta das 20h. O cancelamento só foi anunciado no início da madrugada.

O prefeito também cancelou todas as agendas de campanha previstas para esta quinta-feira. Nos bastidores, cogita-se a possibilidade de cancelar as agendas de sexta-feira, 18. Até lá, Nunes deve ficar recluso e não atender à imprensa.