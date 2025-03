Defesa Civil emite alerta severo para onda de calor em SP pela primeira vez

A Defesa Civil de São Paulo emitiu nesta sexta-feira, 7, pela primeira vez um alerta severo para uma onda de calor que irá atingir municípios da região oeste do estado. De acordo com as autoridades, as altas temperaturas irão prevalecer na área até o domingo, 9.

Nessa sexta-feira, os moradores de Presidente Prudente (SP) e Araçatuba (SP) receberam o alerta severo por uma notificação no celular. Na mensagem, a Defesa Civil instrui a população a se proteger do Sol, se hidratar e redobrar os cuidados com crianças e idosos.

Os municípios da região oeste do estado também aparecem com alerta de grande perigo emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O calor e as altas temperaturas podem representar um grande risco à saúde e afetam principalmente gestantes, idosos, obesos e pessoas com doenças crônicas, explica o médico Raphael Coelho Figueiredo, membro da Comissão de Biodiversidade, Poluição e Clima da ASBAI (Associação Brasileira de Alergia e Imunologia).

Conforme o médico, há maior risco de mortalidade cardiovascular e respiratória em dias de calor extremo, além de deixar o corpo estressado, já que o organismo elimina muito líquido por conta do suor, o que pode levar à desidratação.

Além de tais problemas, a exposição ao sol pode levar a problemas como o câncer de pele, tipo da doença mais comum no Brasil. O oncologista Fabio Alexandrino, da Santa Casa de Araçatuba, reitera que a principal forma de se prevenir é não passar muito tempo tomando sol no horário de pico, entre 9h30 e 16h30. “É fundamental usar protetor solar com fator acima de 50 e 60”, conclui o especialista.

Para prática de exercícios durante o calor a onda de calor, Vinícius Ribeiro, diretor nacional de operações da academia Bluefit, recomenda o aumento no consumo de água e isotônicos, além de diminuir a intensidade de treinos, optando por ambientes mais climatizados ou umidificador, além de evitar atividades entre 10h e 16h.

Cuidados com os olhos

Além de cuidados com a hidratação e exposição ao sol, o oftalmologista Evandro Lucena, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Ocular e speaker da Rodenstock Brasil, esclarece que é importante adotar cuidados específicos com os olhos durante os períodos de altas temperaturas. “Períodos de calor intenso favorecem o desenvolvimento de condições como a síndrome do olho seco, que provoca irritação, coceira e embaçamento visual”, explica.

O especialista complementa que vírus causadores da conjuntivite costumam se proliferar em ambientes mais quentes e úmidos.

Uma pesquisa da Universidade de Toronto estabeleceu relação entre as mudanças climáticas e a piora na visão da parcela mais velha da população. Idosos de países com maior exposição ao sol apresentam 44% a mais de chances de desenvolver problemas nos olhos.

O médico recomenda o uso de colírios lubrificantes, óculos de sol e vestir chapéus e bonés para evitar problemas oculares.

Crianças

Larissa Dias Menis, coordenadora pedagógica de Educação Infantil e Ensino Fundamental do Colégio Marista Glória, no centro da capital paulista, explica que é necessária uma hidratação adequada das crianças, além do uso de roupas leves, evitar atividades em horários mais quentes do dia e tomar banhos “frescos”.