Defesa Civil eleva nível de alerta por vulcão Stromboli

Ansai Ansa 04/07/2024 - 18:43

ROMA, 4 JUL (ANSA) – A Defesa Civil ordenou nesta quinta-feira (4) a transição do alerta laranja para o vermelho na área do vulcão Stromboli, no sul da Itália.

A mudança de nível, que ocorreu após as últimas atividades do vulcão, foi realizada pelas autoridades locais e determina um reforço na monitorização da região, pois representa uma fase operacional de pré-alarme.

“A alteração do nível de alerta tem como base os relatórios de fenomenologias e as avaliações de risco disponibilizadas pelos centros de competência. Ela foi adotada após as avaliações que surgiram durante uma reunião, convocada após a rápida evolução do vulcão”, explicou a Defesa Civil.

O departamento também avaliou que as atividades do Stromboli podem ter variações frequentes, tanto que pediram para que os moradores de cidades próximas se mantenham informados sobre a situação.

O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV) revelou que a fumaça do Stromboli atingiu a marca de dois quilômetros de altura, enquanto o fluxo da lava, que segue bem alimentado, se espalhou pelo mar por várias centenas de metros.

O Stromboli é um dos vulcões mais ativos do mundo, registrando pequenas explosões diárias. No entanto, desde 2019, erupções mais fortes estão sendo sentidas esporadicamente.

