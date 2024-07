Defesa Civil do Hamas diz ter achado 300 corpos em Khan Younis

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/07/2024 - 12:01 Para compartilhar:

GAZA, 30 JUL (ANSA) – A Defesa Civil da Faixa de Gaza anunciou nesta terça-feira (30) que a operação militar israelense lançada no último dia 22 de julho, em Khan Younis, no sul do enclave palestino, deixou cerca de 300 mortos “Desde o início da invasão terrestre israelense nas regiões orientais da província de Khan Younis, que começou em 22 de julho e durou oito dias, a defesa civil e as equipes médicas recuperaram cerca de 300 mártires, muitos dos quais são cadáveres em decomposição”, declarou o porta-voz da Defesa Civil, Mahmoud Bassal, à AFP.

Hoje, milhares de palestinos voltaram para suas casas, depois que as forças israelenses concluíram uma incursão com o objetivo de impedir o reagrupamento do Hamas.

De acordo com as autoridades locais, as equipes de resgate e os civis palestinos recolheram os cadáveres das ruas da região, sendo que muitos deles foram levados enrolados em tapetes.

A guerra foi deflagrada em 7 de outubro, após atentados terroristas do Hamas que deixaram 1,2 mil mortos em Israel.

Desde então, a resposta militar do país judeu já matou mais de 33 mil pessoas na Faixa de Gaza, segundo autoridades locais.

(ANSA).