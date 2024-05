Defesa Civil divulga lista com nome dos 127 desaparecidos no RS

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/05/2024 - 10:54 Para compartilhar:

A Defesa Civil divulgou nesta segunda-feira, 13, a lista com os nomes das 127 pessoas que seguem desaparecidas no Rio Grande do Sul após as fortes chuvas que atingiram a região.

As autoridades orientam os moradores dos municípios afetados a checarem a lista e caso encontrem o próprio nome procurem a Delegacia de Polícia Civil mais próxima para regularização.

Confira a lista de desaparecidos por município:

AGUDO

WILLIAM DA SILVA RAMOS

ELIAS MORAIS POHLMANN

ARROIO DO MEIO

ALESSANDRO LUAN TRINDADE

ALEXANDRE LUIS ESSIG

ALLAN VINICIUS MATOS MENDES

CÉLIO JOSÉ GUARNIERI

CHRISTIAN KOHL

THAIS ARIANE FLUCK

BARROS CASSAL

OLIVAN PAULO DA ROSA

BENTO GONÇALVES

CARINE MILANI

ISABEL VELERE ANTONELLO GALLON

LOURDES HELENA LAZARINI

NATALIA COBALCHINI

NELSA FACCIN GALLON

CANDELÁRIA

INGRID D. WENDLER

VILMA DOS SANTOS

CANOAS

ANTONIO CARLOS PEREIRA

BELARMINO DA SILVA FONTES

CRISTIANO RAMIRES RODRIGUES

DARCI DUINHEIMER LARREA

ERIC SANTOS

FELIPE GONÇALVES VARELA

VALDEMAR FRANCISCO DINIZ DA SILVEIRA

VERA REGINA TAVARES DE PAULA

JANETE VILAS NOVA

AGNES DA SILVA VICENTE

ADALBERTO DA SILVA

LUALI ROCHA

JORGE LUIS FREITAS DE ABREU

DANILO CARLINI BATISTA

JOSÉ MARISON DE BARROS COSTA

SUELMO LUÍS FURLANETTO

ROBERTO CARLOS SOUTO

CAXIAS DO SUL

MARIA CRISTINA PACHECO

CRUZEIRO DO SUL

ADRIANA MARIA DA SILVA

DARLI DE FREITAS

DIANA ALVES MEIRELLES

FABRICIO ADRIANO WENDT

FLAVIO ANTONIO DE SOUZA

JOÃO ALEXANDRE GONÇALVES DE MORAES

JORGE LAURI RODRIGUES

MANUELLA DA BOIT WENDT

VALDELIRIO FARIAS DO AMARAL

ELDORADO DO SUL

ANA MARIA ANTUNES

ANTONIO CARLOS ANTUNES

BRUNO LADWIG MACIEL

CELSO PADULA QUINTANA

CRISTIANO DOS SANTOS COUTO

ELEMIR PAULO DE LIMA MARTINS

GUSTAVO DIOMAR COSTA FALEIRO

IRIS COELHO DE FEIRAS

JHOSANA LIMA MARTINS

MARCIO SILVEIRA

MARISOL DA SILVA ALVES

MARLENE DA SILVA VIEGAS

MIGUEL MILTON DE OLIVEIRA

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA

PRISCILA MACIEL VILLEROY

SIMONE ZASLAVAKY

MARILIA VIEIRA DA SILVA

ELIANE DE AGUIAR TIBURCIO

DENIS LIMA BEZERRA

JEFERSON RUSCHEL

CARLOS ALEXANDRE NUNES ENNES

ENCANTADO

BERNARDETE MARQUES DA SILVA

CÉSAR GILMAR DAS CHAGAS

LINCOLN BASTOS

MAICON RODRIGUES DA SILVA

ESTÂNCIA VELHA

DJONI MICHAEL MANTEZE

ERMES DEMOLINER

LORENZO DEMOLINER

TAMARA CRISTINA DEMOLINER

LAJEADO

BERTILDE MENTGES MAURANTE

JOÃO LUIZ MAURANTE

JOECÍ DA SILVA SOUZA

LORENZO PONCIANO SOUZA

MARCIO RODRIGO DA SILVA SOUZA

MARIA GRACIELA ZOUNAR PONCIANO

EVA ELISABETE VARGAS DOS SANTOS LAZZARON

ORLANDO DA SILVA

GLADIS ELISABETH DA SILVA

JOSIANI CAROLINI DA SILVA

ALEXÂNDER JÚNIOR DA SILVA

MARQUES DE SOUZA

JOSÉ ALVARO DEVITTE

KEVIN ORLANDO PAVAN GONZALEZ

RENATO PAULO DAVÍ

CLAIR TERESINHA BERGMANN

NOVO HAMBURGO

LEANDRO CRIMINASSIO OLIVEIRA

PASSO FUNDO

AMAILDO DALAZEN

POÇO DAS ANTAS

VANDERLEI DA ROSA

PORTO ALEGRE

ALBERTO HEITOR MOURA DE OLIVEIRA

DANIEL SILVA DE SOUZA

GIOVANI FRANCO DE QUADROS

GIOVANI VIERO LUIZ

IRMÃ DE MAGALI

MAGALI

MICHEL CALDAS DE ALMEIDA

SONIA MARIA DUTRA

JOSE ALENIR DE MORAES

HERON ANTUNES DOS PASSOS

EDUARDO CASSAL ROCKETT

RELVADO

HELOISA MARIA DA ROCHA

LEANDRO DA ROCHA

ROCA SALES

ANA THEREZINHA GIORA

DORLY BRINO

ELIRIO BRINO

ERICA BRINO

GABRIELA BRINO

JANICE BRINO

MARCELO GIORA

MARIA EDUARDA BRINO

MARIO DA COSTA SILVA

FERNANDO GIORA

MAKELI DE COUTO PAVI

ADÃO JAIR ROSA DA SILVA

SÃO GABRIEL

ROSA MARIA DO CARMO

SÃO LEOPOLDO

CARLOS EDUARDO LASSAKOSKI DOS SANTOS

FABLO GIANCARLO EIFERT

LISANDRO ANDRE DE OLIVEIRA PINTO

SINIMBU

ALCENIR DA SILVA

TEUTÔNIA

DANILO FERREIRA

JONI DE QUADROS

ONDINA SIRLEI FERREIRA

TRAVESSEIRO

DARCI MARCKMANN

MARIA ROSA DE MARI

TRÊS COROAS

LAUDIR JOVANE DE COL

VERANÓPOLIS

SANDRA MARIA PASSARIN PRUDENCIO

Situação no RS

O número de mortos no Rio Grande do Sul aumentou para 147 mortos, segundo o novo boletim divulgado pela Defesa Civil às 9h desta segunda-feira, 13. Até o momento, 447 municípios foram afetados pelas inundações causadas pelas fortes chuvas.

Além disso, 80.826 pessoas estão em abrigos, 538.241 desalojados e 806 feridos.

Nível dos rios

O nível do Rio Guaíba, em Porto Alegre, está em 4,80m, segundo a medição das 8h. Os dados são da régua da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), Serviço Geológico do Brasil (SGB) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

O Guaíba recebe as águas de diferentes bacias hidrográficas afetadas pelos temporais, como Taquari e Caí. Em nota, a Defesa Civil do estado informou que o nível do rio em Porto Alegre deve voltar a subir e a expectativa é de que o nível fique entre 5,50m e 5,60m.

As autoridades pedem que a população não retorne aos locais já inundados e permaneça em segurança.

Além do Guaíba, a Defesa Civil emitiu alerta apontando que os rios Caí e Taquari, que já estão em cota de inundação, apresentarão elevação significativa de seus níveis até esta segunda-feira, 13.

Entre as cidades em alerta no Vale do Taquari estão Encantado, Lajeado e Roca Sales, onde uma família morreu abraçada durante um deslizamento na última semana.

Já no Vale do Caí, os municípios que podem ser atingidos por novas inundações são Montenegro, São Sebastião do Caí, Feliz, Bom Principio e Nova Petrópolis.

Além dessas cidades, a prefeitura de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, emitiu na tarde deste domingo um alerta solicitando a evacuação de moradores em seis bairros da cidade por risco de alagamento: Rio Branco, Fátima, Mato Grande, Harmonia, Mathias Velho e São Luis.

Mais cedo, a pasta afirmou que o alerta para evacuação do bairro Niterói também está mantido. Isso porque, em virtude das novas chuvas que chegam ao Rio Grande do Sul, a região ainda está sob risco.

* Com informações do Estadão Conteúdo