Defesa Civil de SP notifica companhias de energia elétrica sobre risco de novas chuvas

A Defesa Civil de São Paulo notificou as concessionárias de energia que atuam no estado sobre o risco de novas chuvas entre a sexta-feira, 18, e o domingo, 20. Além do alerta, o órgão convocou as companhias para uma reunião realizada nesta quinta-feira, 17, no intuito de discutir a preparação para os eventos climáticos.

De acordo com a Defesa Civil, a frente fria do final de semana virá acompanhada de raios e rajadas de vento que podem chegar aos 60 km/h. Algumas regiões do estado possivelmente receberão até 200 mm de chuva.

Segundo as autoridades, a previsão é de que a região metropolitana da capital paulista receba 95 mm de água e as chuvas no estado foram qualificadas pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) como de “perigo potencial”.

Confira a previsão de chuva:

Região Metropolitana: 95 mm

95 mm Vale do Ribeira e Itapeva: 60 mm

60 mm Presidente Prudente: 90 mm

90 mm Baixada Santista e Vale do Paraíba: 100 mm

100 mm Litoral Norte: 150 mm

150 mm Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, Serra da Mantiqueira: 200 mm

Em ofício, o coronel Henguel Ricardo Pereira, coordenador da Defesa Civil, apontou que as companhias de energia elétrica devem mostrar um plano de contingência e reforçar as equipes de atendimento à população.

“Solicitamos ainda que, durante a vigência do Aviso de Risco, seja estabelecido um canal de comunicação direto entre a concessionária e o Gabinete de Crise da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil”, pontuou a autoridade no ofício.

Seis dias após as chuvas da sexta-feira, 11, 36 mil clientes ainda estavam sem energia elétrica na Grande São Paulo (SP), de acordo com a Enel. O temporal que atingiu a região metropolitana da capital paulista deixou 3,1 milhões de pessoas sem luz.