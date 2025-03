Defesa Civil de SP emite alerta para risco de tempestade; veja regiões afetadas

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta ara riscos de tempestades principalmente na faixa leste do Estado paulista, incluindo a região metropolitana de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte e Baixada Santista.

Conforme o órgão estadual, o alerta é válido ao menos até este domingo, 16, reforçando a necessidade de a população seguir orientações de segurança

“Os fenômenos podem ser seguidos de raios, ventos fortes e granizo”, disse a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Dicas de segurança da Defesa Civil do Estado de SP:

– Evite áreas de risco;

– Procure abrigo em locais seguros durante a tempestade;

– Em emergências, ligue 199, 193 ou 190.

Em caso de raios e granizos, durante uma tempestade, nunca fique em campos abertos ou perto de árvores, pois são alvos fáceis de descargas elétricas;

Em caso de vento forte, durante uma tempestade, procure abrigo em edificações. “Jamais esconda embaixo de árvores e estruturas metálicas e frágeis. Elas podem sofrer avarias e até mesmo cair”, alerta a defesa estadual.

Em caso de áreas alagadas, fique atento aos riscos, pois buracos ou bueiros podem estar abertos, além das águas de alagamento poderem estar contaminadas e transmitir doenças.

“Áreas alagadas podem conter enxurradas, que arrastam pessoas com uma lâmina de apenas 15 centímetros e carros podem ser levados com 30 centímetros de água”, reforça a Defesa Civil do Estado de SP.

Cidade de São Paulo

A capital paulista amanheceu neste sábado, 15, com céu encoberto e temperaturas amenas.

A cidade deve permanecer nos próximos dias com sol entre nuvens, tempo abafado e chuvas na forma de pancadas isoladas, que devem se concentrar nos fins de tarde, segundo o Centro de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura.

Na última quarta-feira, 12, o forte temporal provocou uma morte na capital paulista, derrubou dezenas de árvores e deixou diversos imóveis sem luz.

Veja a previsão para os próximos dias:

– Sábado: entre 20ºC e 27ºC;

– Domingo: entre 20ºC e 25ºC;

– Segunda-feira: entre 20ºC e 26ºC.

A expectativa é que as temperaturas também permaneçam mais amenas na próxima semana, de acordo com a Meteoblue.