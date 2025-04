Defesa Civil de Gaza reporta 25 mortos em ataques israelenses

A Defesa Civil de Gaza anunciou, nesta terça-feira (22), que 25 pessoas morreram em novos bombardeios israelenses neste território palestino controlado pelo movimento islamista Hamas.

O Exército israelense retomou em 18 de março sua ofensiva aérea e terrestre sobre a Faixa de Gaza depois de quase dois meses de trégua nesta guerra iniciada em outubro de 2023.

“O total de palestinos mortos nos bombardeios israelenses desde o amanhecer de hoje (terça-feira) subiu para 25”, declarou à AFP Mohamed Al Mughair, da Defesa Civil de Gaza.

Ele disse que nove pessoas morreram e várias ficaram feridas após um bombardeio israelense contra uma casa no centro de Khan Yunis, no sul do território palestino. Outras seis permaneciam presas sob os escombros.

Os ataques também mataram nove pessoas em ações separadas no campo de refugiados de Jabalia, no norte de Gaza, cinco delas em uma tenda que abrigava deslocados, segundo Mughair.

Cinco pessoas morreram no bombardeio contra uma casa da família Bakr no campo de refugiados Al Shati, na Cidade de Gaza, e duas faleceram em um ataque similar na cidade de Rafah.

O Exército israelense não comentou de imediato as informações sobre esse ataque.

Pelo menos 1.864 pessoas morreram em Gaza desde a retomada da ofensiva israelense em março, segundo dados do Ministério da Saúde do território palestino. O balanço total da guerra chega a 51.240 mortes.

O ataque de Hamas que desencadeou o conflito em 7 de outubro de 2023 resultou na morte de 1.218 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

bur-tym/mtp/dbh/mel/rpr/fp