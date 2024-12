Defesa Civil de Gaza reporta 17 mortos por bombardeio israelense

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/12/2024 - 19:37 Para compartilhar:

A Defesa Civil da Faixa de Gaza reportou, nesta sexta-feira (6), as mortes de 17 pessoas em um bombardeio israelense contra uma casa no campo de refugiados de Nuseirat, no centro do território palestino.

O bombardeio deixou 17 mortos e pelo menos 39 feridos, indicou Mahmoud Bassal, porta-voz dos serviços de resgate, à AFP. “O ataque danificou várias casas vizinhas” e as operações de resgate ainda não terminaram, acrescentou.

Uma fonte médica do hospital Al Awda, localizado no campo de refugiados, informou que 14 corpos foram levados para o necrotério, incluindo os de “pelo menos três crianças e duas mulheres”.

O exército israelense não respondeu aos pedidos de informações da AFP.

A guerra em Gaza começou em 7 de outubro de 2023 após o ataque sem precedentes do movimento islamista palestino Hamas contra o sul de Israel.

Naquele dia, combatentes islamistas mataram 1.208 pessoas, em sua maioria civis, e sequestraram outras 251, segundo um balanço da AFP baseado em números oficiais israelenses, que incluem as mortes de alguns reféns capturados pelo Hamas.

A ofensiva de retaliação israelense já deixou pelos 44.612 mortos em Gaza, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

