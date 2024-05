Defesa Civil de Gaza relata 21 mortos em novo bombardeio israelense em campo de deslocados em Rafah

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/05/2024 - 11:43 Para compartilhar:

A Defesa Civil de Gaza afirmou, nesta terça-feira (28), que pelo menos 21 pessoas morreram no bombardeio de um campo de deslocados ao oeste da cidade de Rafah, dois dias depois de um ataque similar que causou comoção internacional.

Muhammad Al-Mughair, um dirigente da Defesa Civil palestina, disse à AFP que 21 pessoas morreram no “bombardeio da ocupação [israelense] contra barracas de campanha de deslocados no oeste de Rafah”. O movimento islamista Hamas, no poder na Faixa de Gaza, relatou, por sua vez, “dezenas” de mortos e feridos nessa região.

bur-ha-mca-jd/dv/js/mb/aa