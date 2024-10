Defesa Civil de Gaza anuncia 73 mortos em bombardeio israelense no norte do território

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/10/2024 - 20:25 Para compartilhar:

A Defesa Civil de Gaza anunciou neste domingo (noite de sábado, 19, no Brasil) que um bombardeio aéreo israelense contra uma área residencial matou pelo menos 73 palestinos em Beit Lahia, e teme-se que muitos mais estejam entre os escombros. Israel, por sua vez, afirmou ter atingido “um alvo terrorista do Hamas”.

“As equipes de nossa Defesa Civil recuperaram 73 mártires e um grande número de feridos como resultado do ataque da força aérea israelense contra uma zona residencial (…) de Beit Lahia”, no norte do território, disse à AFP Mahmud Bassal, porta-voz da agência.

“Ainda há mártires sob os escombros”, acrescentou Bassal, que indicou que as casas de várias famílias foram atingidas pelo ataque, ocorrido na noite de sábado.

O escritório de imprensa do governo de Gaza, liderado pelo Hamas, confirmou o número de vítimas e afirmou que há mulheres e crianças entre elas, e que o ataque impactou uma “zona residencial densamente povoada”.

No entanto, o Exército israelense disse que o número divulgado pelas autoridades de Gaza “não corresponde às informações em posse das Forças de Defesa de Israel”, dada a precisão das munições usadas no “ataque contra um alvo terrorista do Hamas”. Não detalhou, porém, quem era o alvo.

Israel lançou um amplo ataque aéreo e terrestre no norte de Gaza em 6 de outubro para impedir o reagrupamento do movimento palestino islamista Hamas na área, o que forçou o deslocamento de milhares de moradores.

Antes do ataque de sábado, a operação israelense já havia matado mais de 400 pessoas no norte de Gaza, indicou Bassal à AFP no sábado.

