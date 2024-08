Defesa civil de Gaza afirma que ataque israelense contra escola causou 40 mortes

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/08/2024 - 0:08 Para compartilhar:

A defesa civil informou neste sábado (10) que 40 pessoas morreram em um ataque israelense contra uma escola na Cidade de Gaza.

“Quarenta mártires e dezenas de feridos após o bombardeio israelense da escola Al-Tabai’eeen na área de Al-Sahaba na Cidade Gaza”, disse o porta-voz da organização, Mahmoud Basal, em uma publicação na rede social Telegram.

Basal descreveu o incidente como um “massacre horrível”, com alguns corpos pegando fogo.

“As equipes estão tentando controlar o fogo para resgatar os corpos dos mártires e salvar os feridos”, afirmou.

O Exército de Israel disse neste sábado que havia “atingido com precisão terroristas do Hamas operando dentro de um centro de comando e controle do Hamas embutido na escola Al-Taba’een”.

Na quinta-feira, a agência disse que ataques israelenses haviam atingido duas escolas na Cidade de Gaza, matando mais de 18 pessoas.

Na época, o Exército israelense afirmou ter atingido centros de comando do Hamas.

bur-mca/cwl/dga/am