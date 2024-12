Defesa Civil da Itália envia ajuda para população de Mayotte

BOLONHA, 26 DEZ (ANSA) – A Defesa Civil da Emilia-Romagna, no norte da Itália, enviou nesta quinta-feira (26) centenas de tendas ao arquipélago francês de Mayotte, no Oceano Índico, para auxiliar as milhares de pessoas que perderam tudo na passagem do ciclone Chido.

A ajuda da Defesa Civil e da Cruz Vermelha Italiana saiu hoje da cidade de Ferrara e deverá chegar nos próximos dias em Mayotte.

Além de 120 tendas para fornecer alojamento e abrigo às pessoas que perderam suas casas, as autoridades da Itália também encaminharam diversos bens de primeira necessidade para a população local.

“Mais uma vez a Itália confirma o seu espírito de solidariedade e a capacidade de responder prontamente às emergências tanto no país como no exterior e a centralidade da nossa proteção civil a nível europeu”, celebrou a Defesa Civil da Emilia-Romagna.

O Chido, que foi o mais intenso fenômeno a atingir a costa leste da África em mais de 90 anos, segundo as autoridades francesas, deixou pelo menos 39 mortos e mais de 300 mil desabrigados. (ANSA).